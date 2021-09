Les gérants du Castel Bay à Hyères placés en garde à vue

Les deux associés principaux à la tête d'un domaine de réceptions "le Castel bay" à Hyères ont été placés en garde à vue ce lundi par les policiers pour être entendus dans le cadre d'une affaire de "nuisances à la tranquillité publique par agression sonore". Depuis le début de l'exploitation en juin, les plaintes des habitants autour se sont multipliées évoquant un volume sonore très anormalement élevé. On en dénombre une vingtaine à ce stade de l'enquête. Les patients de deux établissements hospitaliers ont également subi ces nuisances.

Le cadre est idyllique, et la bâtisse somptueuse. Les investisseurs qui ont repris la propriété ont mis le paquet pour faire de l'endroit le lieu idéal pour organiser des mariages ou des évenements festifs de toute nature dans un parc de trois hectares avec vue sur la baie de l'Almanarre. D'ailleurs un festival de musique était organisé mi-juillet pendant trois jours.

Trois jours d'enfer

Mais si les amateurs de musique se sont sans doute régalés, les habitants n'ont pas fermé l'oeil pendant ces mêmes trois jours. Et ça ne s'est pas arrêté là. Les soirées se sont multipliées. "Certaines semaines, c'était tous les jours. Certaines autres, uniquement en fin de semaine et la musique était tellement forte que certains habitants à plus d'un kilomètre entendaient tout" souligne une proche du dossier. A tel point que les plaintes se sont multipliées jusqu'à une vingtaine à ce stade de l'enquête. Une situation d'autant plus alarmante que les résidents de l'hôpital Léon Bérard et du centre de rééducation fonctionnel Pomponiana ont été eux aussi perturbés par ces agressions sonores, en particulier le bâtiment qui accueille des enfants polyhandicapés.

Plusieurs alertes

Pourtant, les gérants ont été prévenus à plusieurs reprises que le niveau sonore n'était pas tolérable. Les services de police se sont déplacés pour leur signaler qu'il fallait que ça cesse. "Des efforts ont été faits mais pas suffisamment" indique une source connaissant l'affaire. D'autant qu'un trouble du voisinage peut vite dégénérer. "Et ca n'est pas parce qu'on investit de l'argent dans un lieu qu'on peut se sentir légitime à pourrir la vie des autres" conclut un proche de l'affaire.

Les deux hommes ont donc été placés en garde à vue lundi pour s'expliquer puis remis en liberté mardi le temps de la poursuite de l'enquête en préliminaire. L'infraction pour "nuisances à la tranquillité publique par agression sonore" est délit passible d'un an de prison et de plusieurs dizaines de milliers d'euros.