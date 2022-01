Les Gersois entre colère et résignation après la condamnation de Philippe Martin pour détournement de fonds

Dans les rues d'Auch, tout le monde ou presque semble au courant. Philippe Martin, le président socialiste du Conseil Départemental, a été condamné à deux ans de prison avec sursis pour détournements de fonds publics.

Une affaire d'emplois fictifs notamment au profit de son ex-épouse qui a été son assistante parlementaire pendant onze ans. L'ancien ministre de l'Ecologie de François Hollande est également condamné à trois an d'inéligibilité et à rembourser 238.000 euros à l'Assemblée Nationale. Il peut légalement rester à la tête du conseil départemental du Gers. Mais certains habitants ne cachent pas leur amertume.

"Finalement, il s'en sort plutôt bien ?"

Christian a appris la nouvelle au lendemain de la condamnation, par la presse. Il préfère ironiser : "Honnêtement, ça ne change pas : _c'est toujours la même routine_. Ceux qui obtiennent certaines prérogatives en profitent à leur avantage. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine ! Mais ça nous mène vers toujours vers plus d'injustice. Finalement, il s'en sort plutôt bien ? Deux ans avec sursis, c'est très bien pour lui ?"

Christian rencontré dans les rues d'Auch © Radio France - Claudia Calmel

Jean-Pierre, rencontré près de la mairie, a pris un coup au moral en apprenant la nouvelle : "En tant qu’Auscitain, je suis très déçu de la part de cet homme politique qui paraissait tellement brillant et tellement sympathique. On s'aperçoit que ce n'était qu'un acteur, un hypocrite. Il ne faut pas généraliser, mais c'est quand même un coup porté à la société gersoise. Pour moi, c’est une sorte de trahison. On ne peut pas jouer à l'homme honnête tout en faisant des détournements de fonds. C'est inadmissible quand on fait des discours de salubrité publique. _Je pense qu'il doit prendre ses responsabilités et abandonner toute fonction publique_. Il n'est pas obligé de le faire, mais je pense qu’il devrait le faire par honnêteté personnelle et par moralité publique."

L'opposition appelle à sa démission

Les opposants politique de Philippe Martin sont du même avis. Isabelle Tintané, conseillère départementale et maire de Cazaubon-Barbotan-les-Thermes, appelle à la démission du président : "Vis-à-vis des électeurs des Gersois, _il devrait se retirer de la vie politique_. Je fais partie d'une génération relativement jeune, je trouve que ces pratiques sont d'un autre temps. Si on veut que les gens fassent confiance aux hommes et aux femmes politiques, on se doit d'avoir une image irréprochable. Quand on est condamné inéligible pour un mandat, on doit se retirer et rendre rapidement ses mandats actuels. Je ne comprends pas comment monsieur Martin n'a pas déjà démissionné du poste de président du conseil départemental."