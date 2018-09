Deux couples sont venus en aide à un homme victime d'un malaise cardiaque dimanche à Saint-Rémy-de-Provence. Cet homme a eu la vie sauve grâce au bouche-à-bouche et au massage cardiaque prodigués par ses sauveurs que les sapeurs-pompiers souhaitent remercier.

Saint-Rémy-de-Provence, France

Un sexagénaire victime d'un malaise cardiaque a eu la vie sauve grâce à deux couples qui l'ont secouru à Saint-Rémy-de-Provence, a-t-on appris auprès des sapeurs-pompiers des Bouches-du-Rhône. Alors que la victime était allongée à côté de sa voiture chemin de la Combette, un commerçant de la commune s'est d'abord arrêté avec sa femme avant d'aider cet homme.

Massage cardiaque et bouche-à-bouche

C'est alors qu'un deuxième couple originaire d'Annecy et qui possède une résidence secondaire à Saint-Rémy-de-Provence s'est également arrêté. Pendant que les uns appelaient les secours, les autres lui faisaient un massage cardiaque et du bouche-à-bouche jusqu'à l'arrivée d'un véhicule des sapeurs-pompiers qui l'a conduit à l'hôpital d'Avignon.

"On ne s'est pas posé de questions"

"Je ne sais pas combien de temps cela a duré", raconte Cidalia Pennessy formée il y a tout juste un an aux gestes de premiers secours par un pompier membre de son club de sport. "Pendant que je lui prodiguais un massage cardiaque, mon mari lui faisait du bouche-à-bouche et lui parlait. On ne s'est pas posé de questions. Je voulais que ce monsieur respire de nouveau", insiste-t-elle.

Une invitation à la caserne de Saint-Rémy-de-Provence

Les sapeurs-pompiers de Saint-Rémy-de-Provence souhaite à présent inviter les sauveurs dans leur caserne pour rappeler la nécessité d'être formé aux gestes de premiers secours.