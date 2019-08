Les Gilets Jaunes blessés lors des manifestations à Montpellier demandent à être reconnus victimes

Au cours d'une action très médiatique sur la plage du Petit Travers ce jeudi, les Gilets Jaunes ont appelé à l'arrêt de l'usage des lanceurs de balles de défense et demandé reconnaissance et réparation pour les 450 manifestants blessés depuis novembre en France

Carnon-Plage, Mauguio, France

Un petit campement jaune installé sur la plage au milieu des serviettes de plage. Sous le auvent, des photos impressionnantes de manifestants, visage en sang, alors que dans le ciel un avion passe en tirant une banderole "Stop mutilations par LBD 40 et grenade des Gilets Jaunes".

12 blessés recencés à Montpellier

Ils ne sont pas nombreux, une dizaine, à se retrouver là sur la plage du Petit Travers à Carnon. Au poids du nombre, les Gilets Jaunes ont préféré la force des témoignages et une mise en scène soignée pour cette cérémonie en hommage aux manifestants blessés lors des journées de mobilisation.

450 blessés graves en France par LBD ou grenade (sur 2.500 blessés) , dont 12 recensés à Montpellier et Nîmes depuis novembre dernier. Trois sont présents, un quatrième est représenté par sa femme qui tient contre elle la photo de son homme au visage tuméfié.

Une cicatrice au visage et des séquelles psychologiques

Yvan, 40 ans , a été touché près de l'oeil droit sur le parvis de la gare de Montpellier le 29 décembre - ce jour où trois autres ont été gravement blessés, tous au visage. Sept mois plus tard, Yvan garde une cicatrice au visage et des séquelles psychologiques. "Il faudrait qu'on puisse se faire aider mais c'est très compliqué parce qu'on n'est pas reconnus". Donc pas de gratuité des soins, ce qui les rend pour lui inabordables. Lui a pu déposer plainte sans encombre auprès des gendarmes et être vu par un légiste qui a conclu à une blessure par LBD.

Des séquelles 7 mois après. Yvan, blessé par LBD le 29 décembre 2018 à Montpellier Copier

25 personnes ont perdu un oeil depuis novembre

Au micro, Laurent Thinès neuro-chirurgien à Besançon qui se présente comme un sympathisant, est là pour témoigner en tant que médecin. "Un LBD que vous recevez dans le corps, c'est la même chose qu'un parpaing lâché d'une hauteur d'un mètre, 20 kilos sur votre visage."

"J'ai été _extrêmement choqué de voir la gravité des blessures_: j'ai vu des crânes fracassés, des visages éclatés, des yeux perdus. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité des conséquences sur la vie de tous les jours. Perte de son travail, difficultés physiques esthétiques, familiales".

Laurent Thinès, neuro-chirurgien. "J'ai vu des crânes fracassés, des visages éclatés" Copier

Une arme de guerre

Tous demandent l'arrêt de l'usage de ces armes de défense lors des manifestations. "Arme de guerre" pour Kaïna, elle aussi blessée le 29 décembre. "Une balle en caoutchouc qui vous arrive à plus de _320 km/h dans la tête_, ils appellent ça comme ils veulent, pour moi c'est une arme de guerre. Nous sommes des victimes de guerre et le gouvernement doit nous reconnaître".

A défaut de reconnaissance officielle pour l'instant, ces GJ se sont vus remettre une médaille "du Courage et de la dignité".

Yvan et Kaïna, tous les deux blessés gravement à la tête le 29 décembre sur le parvis de la gare Saint Roch à Montpellier © Radio France - Marie Ciavatti

Le neuro-chirurgien, Laurent Thinès rend hommage aux manifestants blessés dont beaucoup souffrent encore de séquelles © Radio France - Marie Ciavatti

Une pétition demande l'arrêt de l'usage des LBD et grenades © Radio France - Marie Ciavatti

Kaïna, blessée le 29 décembre à Montpellier. "Le silence du gouvernement fait monter la haine et la rancoeur" Copier