Les gilets jaunes de Bagnols-sur-Cèze ne lâchent rien sur leur rond-point

"Certains pensaient ne jamais nous revoir, mais nous, on ne lâche rien." : c'est un peu le leïtmotiv ici, "garder le cap" explique l'une des quinze gilets jaunes rassemblés sur le rond-point de Bagnols-sur-Cèze (Gard) ce samedi. Depuis le déconfinement, ces manifestants se retrouvent tous les samedis midis pour déjeuner ensemble et parler de la suite du mouvement et essayer de fédérer les automobilistes qui passent.

Des revendications décuplées avec le contexte post-covid

Si leur engagement ne s'essouffle pas, c'est parce que "rien n'a changé depuis le début du mouvement". Dominique n'a vu aucune amélioration de sa situation, ni de celle de ses proches. Sur la gestion du covid-19 "on n'a jamais vu une telle fumisterie, heureusement que nous sommes français et que le monde entier se moque de nous." explique celle qui réclame plus d'équilibre entre les plus pauvres et les plus riches : "Le covid a permis aux gens qui travaillent et qui n'ont pas le temps pas venir sur les ronds-points de communiquer sur les réseaux."

Nous sommes des pitbull marathoniens. On a un objectif, faire changer la société, on ne lâchera pas.

C'est la même chose pour Isabelle. Bénéficiaire du RSA, elle explique "avoir conscience d'être à la charge de la société", mais elle souhaite surtout ne pas se retrouver à la rue, et ne pas devenir un poids pour ses propres enfants qui eux aussi ont du mal à joindre les deux bouts.

Le gouvernement arrive à faire en sorte que ceux qui touchent un SMIC en veuillent à ceux au RSA... alors que personne ne vit bien.

Un retour de flamme en septembre ?

Les gilets jaunes sont prêts à remonter à Paris ou occuper les principales villes de France "le 12 septembre, à l'appel de certains leaders". La crise économique accentuée par la crise du coronavirus "nous conforte dans notre vision : l'organisation du pays doit changer tout en bas et tout en haut". Ici, tous espèrent remotiver les gilets jaunes "et les citoyens engagés" presque deux ans après la naissance du mouvement, le 17 novembre 2018.