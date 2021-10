Les gilets jaunes de retour au kilomètre delta à Nîmes peu satisfaits des mesures gouvernementales

Les gilets jaunes n'étaient qu'une dizaine au rond-point du kilomètre delta à Nîmes. Loin des chiffres des premières heures du mouvement débuté il y a bientôt trois ans mais les même problématiques perdurent. Selon eux leur pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré. Pire, ils ressentent une baisse avec la hausse du prix à la pompe et du gaz. Le chèque de 100 euros pour compenser le prix de l'essence ou le "bouclier tarifaire" du prix du gaz jusqu'en 2022 annoncés par le gouvernement ne les ont pas vraiment convaincu. Ces quelques gilets jaunes ont donc décidé d'investir à nouveau ce rond-point, et souhaiteraient que le mouvement reprenne.

Papy, comme on aime l'appeler sur le rond point est l'un des doyens du mouvement à Nîmes. Il estime que le gouvernement ne les comprend pas : " Qu'est-ce que j'ai besoin ? Une paire de soulier pour marcher, un pantalon, une chemise et voilà. Je ne demande pas à avoir un 4x4."

Sous les ballons jaunes et les banderoles " On lâche rien", Fabrice, pompier à la retraite depuis cinq ans, se sent un peu honteux de se retrouver à devoir remettre sa veste jaune alors qu'il a travaillé toute sa vie. Il est désabusé : "Que faire d'autre, vous imaginez qu'on aimerait mieux être ailleurs et faire autre chose. Si on n'en avait pas besoin on ne serait pas là".

Alors un chèque de 100 euros, pour eux, ce n'est "que des miettes". À peine assez pour faire deux pleins. Ils dénoncent une mesure électoraliste simplement mise en place pour éviter un mouvement social trop fort.