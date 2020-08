Les gilets jaunes de retour au péage de Saint-Arnoult pour une opération ouverture des barrières

Les vacanciers de retour dans la région parisienne n'ont pas eu à payer le péage ce samedi 29 août, entre 15 et 17 heures. Environ 50 gilets jaunes ont mené une opération "péage gratuit" à Saint-Arnoult, dans les Yvelines, sur l'autoroute A10. Ils ont été dispersés dans le calme par un peloton de gendarmerie.

Sous la pluie, et au chant de "on est là, on est là", une cinquantaine de gilets jaunes est venue protester "contre le racket et la dette". L'opération leur a aussi permis de distribuer quelques tracts pour appeler à la manifestation le samedi 12 septembre prochain, journée voulue comme un "grand retour des gilets jaunes partout en France".