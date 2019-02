Les gilets jaunes face aux juges

2 gilets jaunes condamnés à 3 mois de prison avec sursis et 6 mois d’emprisonnement dont 4 avec sursis par le tribunal correctionnel d’Ajaccio. Ils étaient jugés pour dégradation des locaux de la CAF des Salines, rébellion, menaces de mort contre Emmanuel Macron et dégradation d’un radar

Corse, France

Une première en Corse

Le premier d’entre eux avait bloqué et dégradé les locaux de CAF des Salines avant de se rebeller lors de son interpellation. Il a été condamné à 4 mois de prison avec sursis et 105 heures de travaux d'intérêt général.

Le second comparaissait lui aussi pour l'occupation et la dégradation de la CAF, mais également pour avoir menacé de mort le Président de la République et avoir brûlé un radar à Ajaccio. Il a été condamné à 6 mois de prison dont 4 avec sursis.

Une volonté de politiser l'affaire

2 gilets jaunes condamnés, c'est une première en Corse depuis le début du mouvement en novembre dernier. Maître Solinsky, l'avocat des 2 prévenus estime qu’"on va voulu politiser l'affaire, dont la gravité des faits est très relative . Et la présence des très nombreux CRS devant le palais de justice l'atteste."

7 fourgons de CRS face à 4 gilets jaunes © Radio France - Thibaud Quilichini

Pas moins de 7 fourgons de CRS étaient postés devant le palais de justice d'Ajaccio. En face de 4 gilets jaune venus en soutien. Une mobilisation qui passe mal chez ces derniers.

Bernard est l'un d'eux. Il admet mal la présence renforcée des forces de l'ordre face à des personnes qui ne sont pas venus pour semer le trouble. Il précise que cela ne remet pas en cause leur détermination.

Les gilets jaunes ont d'ailleurs prévu un spuntinu dès samedi à 10 heures devant la préfecture de Corse du sud, à Ajaccio.