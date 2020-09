Les "gilets jaunes" font leur rentrée en Isère, près de 300 personnes dans le centre ville de Grenoble

Avec le confinement, les gilets jaunes n'étaient plus tellement visible dans l'espace médiatique. Le collectif isérois, comme un peu partout en France, a profité de la rentrée de septembre pour ressortir dans la rue. Environ 200 personnes étaient ce samedi matin dans le centre-ville de Grenoble.

On prend les mêmes et on recommence. "Stop Macron" peut-on lire sur les pancartes. Le slogan n'a pas changé pour le mouvement des "gilets jaunes" qui fait sa rentrée, un peu comme toutes personnalités politiques, en ce début du mois de septembre. C'est le cas un peu partout en France, mais aussi à Grenoble où 200 personnes se sont élancées depuis la gare ce samedi matin.

Le confinement n'a pas aidé le mouvement à rester visible sur la plan médiatique. C'est l'une des raisons qui les a poussé à ressortir dans la rue ce samedi matin un peu partout en France, même si leur motivation est toujours la même depuis novembre 2018.