Les "gilets jaunes" ne sont pas les bienvenus sur les Champs-Elysées ce 31 décembre

Paris, France

Le préfet de Police a pris un arrêté interdisant tout rassemblement, cortège et manifestation se revendiquant des "gilets jaunes"

Alors qu'entre 250.000 et 300.000 personnes se rassemblent sur les Champs-Elysées pour célébrer le passage à la nouvelle année. Les manifestations de "gilets jaunes" sont interdites sur "la plus belle avenue du monde" pendant la nuit du 31 décembre.

Des barrages filtrants et des fouilles seront organisés à différents points d'entrée de l'avenue.

Un périmètre de sécurité sera établi dès 19H00 jusqu'à 3H00 mercredi 1er.