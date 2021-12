Nîmes Olympique : les Gladiators demandent le départ du président du club Rani Assaf

Cette fois, la rupture semble définitivement consommée entre les Gladiators et Rani Assaf. Dans un long communiqué publié ce vendredi après-midi sur leur page Facebook, les Gladiators demandent le départ du président du Nîmes Olympique et annoncent qu'ils boycotteront les matchs aux Costières tant que le Pesage Est restera fermé. Les désaccords sont très nombreux entre les supporters et le patron du club au sujet de l'agrément du centre de formation, des tarifs des places ou encore de l'utilisation de fumigènes. Plus généralement, les Gladiators déplorent le manque de respect et de considération à leur égard.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix