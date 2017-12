Encore un nouveau vol de GPS agricole. Deux appareils ont été dérobés samedi dernier à Neuville-sur-Brenne près de Château Renault. Valeur du préjudice, 13.000 euros. Les GPS ont été démontés ainsi que les antennes. Le ou les malfrats ont juste eu à fracturer les tracteurs, car le hangar agricole était resté ouvert.

Certains appareils coûtent jusqu'à 30.000 euros

Au mois d'octobre déjà, 6 vols avaient été enregistrés en 24 heures dans le sud de l'Indre-et-Loire. Quatre sur le secteur de Descartes, et deux autres à Yzeure-sur-Creuse. Il s'agit à chaque fois d'équipes spécialisées qui fracturent les portes des cabines des tracteurs et repartent avec ces appareils. Le prix moyen d'un GPS est de 5.000 euros, mais le prix de certains appareils encore plus sophistiqués peut atteindre les 30.000 euros. Grâce à ces GPS, les agriculteurs peuvent ajuster au plus près leur engrais, leur semence... en fonction des parcelles et de la qualité des sols. Certains modèles se démontent très facilement, notamment les John Deere, très prisés par les voleurs. La gendarmerie conseille aux agriculteurs de démonter chaque soir ces appareils et de les rentrer chez eux. La gendarmerie qui invite aussi les exploitants à s'abonner à Alerte-Agri, son système d'alerte par SMS.