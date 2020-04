Les grands excès de vitesse fréquents dans la Somme pendant le confinement

Depuis une dizaine de jours, les gendarmes de la Somme relèvent plus souvent qu'avant le confinement, de grands excès de vitesse que ce soit hors ou en agglomération et sur tous les types de routes. Ils préviennent que les contrôles seront renforcés en ce week-end de Pâques.

Les gendarmes de la Somme relèvent de grands excès de vitesse plus fréquents depuis une dizaine de jours. Des dépassements sur tous types de routes, hors et en agglomération.

A plus de 110 km/heure dans la commune de Domvast

Ainsi cette semaine, trois excès à 112, 113 et 116 km/heure au lieu de 50 ont été relevés à Domvast à l'ouest de la Somme. C'était mardi dernier mais les gendarmes expliquent intercepter des contrevenants tous les jours. Des automobilistes qui roulent jusqu'à 190 km/h sur autoroute, à 160 km/heure au lieu de 80 sur les départementales.

Ils n'ont pas conscience du danger

Comme il y a moins de monde sur les routes, certains automobilistes "ont un sentiment d'impunité" explique le capitaine Frédéric Bernard. Le commandant en second de l'escadron départemental de sécurité routière de la Somme ajoute que les conducteurs contrôlés, "n'ont pas conscience du danger" car il y a moins de monde sur les routes mais il rappelle que la vitesse augmente le risque de perdre le contrôle de son véhicule.

Attention aux animaux sauvages

Les gendarmes qui feront encore plus de contrôles sur les routes en ce week-end de Pâques, rappellent qu'en plus des cyclistes et des piétons, il faut aussi faire attention aux animaux sauvages. Avec le confinement, "ils sortent plus facilement des bois" explique le capitaine Frédéric Bernard. Ainsi, une horde de sangliers a été vue récemment sur la départementale 7 à Sains-en-Amiénois au sud d'Amiens. Il dit aussi de faire attention aux chevreuils par exemple qui s'alcoolisent actuellement en mangeant les bourgeons de certains arbustes et peuvent se retrouver sur la route sans avoir conscience du danger !