Les grands moyens pour surveiller et protéger les vacanciers cet été en Savoie

Les grands moyens sont déployés cet été encore pour assurer la surveillance et la sécurité de tous durant tout l'été en Savoie. A partir de ce week-end , les quatre gendarmes réservistes en patrouille autour du lac d'Aiguebelette vont rester en poste 7 jours sur 7. A la mi juillet (vers le 17) six chevaux de la garde républicaine vont déambuler autour du lac du Bourget (avec deux cavaliers de la garde républicaine et quatre gendarmes de Savoie pour se relayer). Il s'agit là de quelques exemples de la mobilisation gendarmesque. 10 à 20 réservistes vont être appelés chaque jour pour renforcer les 200 personnels quotidiennement affectés sur le terrain.

Appel à la prudence !

Le préfet de Savoie Alain Bolot est venu encourager les troupes au lac du Bourget, à l'occasion d'un été qui s'annonce exceptionnel : "On a le déconfinement avec un retour si attendu à la vie normale et des réservations de touristes à la hausse par rapport à l'été dernier qui était déjà exceptionnel. Beaucoup de monde et donc plus de risques de petits délits et d'accidents. La priorité, c'est la prudence, même si la reprise des activités de plein air donne envie de s'éclater". Le préfet rappelle les deux noyades mortelles du week-end dernier.

Bateau d'intervention de la gendarmerie nationale au lac du Bourget © Radio France - Christophe Van Veen

Au plus près des vacanciers

Les forces de l'ordre ont tenu compte de l'affluence de l'été dernier qui a provoqué quelques tensions. La présence de gendarmes autour des navettes de bus a par exemple calmé le jeu. Hélicoptère, bateau, zodiaque, moto... tous les moyens sont bons pour quadriller le département. On note aussi l'accent mis sur des modes d'intervention doux comme avec les brigades VTT ou pour la première fois à la mi juillet des gendarmes à cheval autour du lac du Bourget. Le colonel Guillaume Chantreau, le patron des gendarmes en Savoie, y voit l'illustration du désir d'être " au contact des gens. Les moyens de locomotion sont plus doux , mais aussi préventifs, et ils donnent l'occasion de faire des rencontres. A cheval, on est plus haut, on voit plus loin les infractions. On les distingue de loin et ça peut être dissuasif pour les délinquants. Et aussi, les enfants par exemple viennent à notre rencontre, et les caressent avec leurs parents, il y a des échanges. C'est génial. On est là pour les gens et leur sécurité. C'est notre cœur de métier". Lui aussi en appelle à la responsabilité de chacun : "La sécurité, c'est l'affaire de tous. On sera à vos côtés, mais aidez-nous !"

Les motards de l'escadron départemental de sécurité routière veilleront eux "au partage de la route" le nerf de la guerre dans nos montagnes.