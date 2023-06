Les greffiers de Clermont-Ferrand ont manifesté pour plus de reconnaissance et de moyens

Des greffiers mégaphones et pancartes en main devant les tribunaux, l'image est rarissime. Ils ont manifesté ce lundi 26 juin 2023 devant les tribunaux de France. Ils étaient environ 70 devant celui de Clermont-Ferrand (Puy-De-Dôme), soutenus par des magistrats et des avocats. Manque de moyens, mépris, salaires : c'est l'accumulation de petites colères qui déborde.

Paie et statut : la goutte d'eau pour les greffiers

La goute d'eau c'est la loi de programmation judiciaire, votée par le sénat, actuellement étudiée par les députés. Les greffiers se sentent méprisés. C'est notamment l'article 11 de cette loi qui met le feu au poudre explique Laurence Marquet, l'une des greffières du tribunal de Clermont-Ferrand. "Il crée une équipe autour du magistrat et on a eu le sentiment que les greffiers ne faisaient pas partie de cette équipe autour du magistrat, alors que nous sommes le maillon peut être essentiel, avec les magistrats, pour que les procédures avancent".

L'autre point de discorde concerne la paie des greffiers. Des négociations sont en cours autour de la grille indiciaire, c'est à dire le point d'indice sur lequel se base le salaire. "Tout dépend évidemment de la lecture de la grille. Suivant l'échelon où vous êtes, il y a un point d'indice qui correspond. On nous propose de nous augmenter un tout petit peu le point d'indice, mais en perdant des échelons. Donc, si vous voulez, on allonge la carrière, donc on perd des années sur la carrière et forcément on perd de l'argent quand on perd des années" détaille Laurence Marquet.

Des années de petites colères passées sous silence

Les greffiers ne sont pas habitués à manifester, "on est des bons élèves" rappellent plusieurs d'entre eux. Pourtant pendant plusieurs années ils ont accumulé les déceptions, les petites colères qu'ils ont préféré taire et qui aujourd'hui ressortent. Parmi les griefs : la charge de travail, le manque de moyens ou encore la durée des audiences. Celles-ci ne peuvent excéder 6 heures, c'est en tout cas ce que fixe une circulaire ... de 2001. "J'ai été greffier au tribunal correctionnel pendant des années et nous avons eu des audiences qui ont dépassé les 6 heures et même parfois les 8 heures d'affilée, alors que la circulaire précise bien que c'est 6 heures d'affilée et pas plus" témoigne Amine Xavier Chaabane, chef de l'un des services du greffe de Clermont-Ferrand. Il rappelle aussi qu'au delà d'assister les magistrats en audience, de prendre celle-ci en note, le greffier est celui qui prépare l'audience, qui rédige le compte-rendu et signe une partie des actes à l'issue de celle-ci.

Sur les pancartes des greffiers clermontois on peut lire "les éternels oubliés" ou encore "Face au mépris la colère" © Radio France - Delphine-Marion Boulle

Quid des "sucres rapides" promis par Eric Dupond-Moretti pour soulager la justice face au manque de moyens chronique ? "Si la volonté c'est effectivement de se débarrasser des fonctionnaires pour mettre des contractuels, alors effectivement c'est du sucre rapide" lâche Laurence Marquet, qui poursuit "les catégories B qui seraient susceptibles de faire nos missions n'ont pas droit à la signature et ils ne peuvent pas assister aux audiences". Autrement dit ils ne peuvent pas signer d'acte liés aux décisions prises par les magistrats, ils ne peuvent pas non plus prendre les notes et aider ces derniers durant les audiences. Un rôle limité donc*. "On n'a pas besoin de contractuels, on a juste besoin d'aide"* lance Laurence Marquet.

Le mouvement de colère ne fait que commencer promettent les greffiers, qui se disent prêts à mener des actions à la rentrée si ils n'étaient pas entendus : "des actes qu'on ne signera plus, des statistiques qu'on ne donnera plus car l'administration en est très friande, donc on peut bloquer tout en étant derrière note bureau" prévient Amine Xavier Chaabane.