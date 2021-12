Les greffiers dénoncent le manque de personnel et une surcharge de travail au tribunal du Mans

Partout en France, les avocats, juges et greffiers étaient en grève ce mercredi 15 décembre pour dénoncer des conditions de travail qui se dégradent et notamment le manque de moyens humains. Ils étaient une centaine rassemblés devant la cité judiciaire du Mans. Dans ce tribunal, il devrait y avoir 118 greffiers, il en manque actuellement vingt. Des fonctionnaires qui enchaînent les heures supplémentaires pour compenser.

"On est toutes à cran, on sait qu'il n'y a pas d'horizon dans les prochains mois", déplore Claire, greffière au tribunal pour enfant. "On a vu les arrêts maladies s'enchaîner, on s'inquiète les unes pour les autres en se demandant quelle sera la prochaine à lâcher." Ces fonctionnaires sont pourtant indispensables au bon fonctionnement du tribunal. Ils rédigent les procès-verbaux, les décisions, constituent les dossiers et sont les garants du respect de la procédure. Certaines audiences ont par exemple dû être annulées car il n'y avait pas de greffier disponible.

Des vacataires en renfort

Pour compenser, la justice fait appel à des vacataires, mais ça ne suffit pas. "On nous dit que des vacataires peuvent faire notre travail, mais ils ne peuvent pas signer pour nous, ils ne peuvent pas assister aux audiences donc forcément on doit toujours faire ce travail là. Finalement, quel est le gain?" s'interroge Matéa. D'autant qu'il faut également prendre le temps de les former. "On nous donne des contractuels qui sont là pour un mois, deux mois, on les forme puis ils s'en vont. Pour eux, ce n'est pas pérenne et nous on passe notre vie à les former", dénonce Clément Cheuret.

Selon ce greffier, les conditions de travail deviennent intenable à l'instruction avec des permanences un week-end sur trois et le sentiment de ne pas pouvoir travailler correctement : "Ce sont des criminels, des violeurs, des meurtriers présumés et on nous demande de tout faire vite alors que c'est dans ce genre de cas où il faudrait prendre le temps, vérifier les règles de procédures. Rien que la détention provisoire, qu'on doit gérer en coopération entre les magistrats et l'instruction, c'est juste hallucinant de nous demander de faire ça avec aussi peu de moyens."

"Je comprends les collègues en burn-out"

Certaines s'interrogent sur l'avenir et envisagent de raccrocher leur robe noir. "Autant au départ je me disais que greffier était un métier que je pouvais vraiment faire toute ma vie, autant avec les conditions actuelles je me pose la question", résume Magalie, greffière depuis trois ans. "En fait, c'est surtout qu'au bout d'un moment, ça me rendrait malade. Je comprends les collègues qui sont en burn-out, en arrêt maladie, parce qu'à des moments c'est trop lourd." Au manque de personnel, s'ajoute une augmentation de l'activité judiciaire et des logiciels vétustes qui font perdre du temps. "Des petites choses, mais quand on les met bout-à-bout, on comprends pourquoi on est fatigué. Mais après, on n'a pas le choix, on fait", conclut-elle.

