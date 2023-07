Les greffiers du Palais de justice de Grenoble, en grève pour de meilleures conditions de travail

A Grenoble, 50 % des 120 greffiers avaient cessé le travail pour dénoncer le projet d'une nouvelle grille statutaire qui, selon eux, ne va pas dans le sens d'une vraie augmentation de salaire.

Un greffier débutant gagne 1500 euros par mois, 2500 en fin de carrière. Le métier n'est plus attractif et pourtant, il est indispensable au bon fonctionnement de la justice. Car, sans greffier, pas d'audience correctionnelle, par exemple, ou s'il manque la signature d'un greffier au bas d'un jugement, celui-ci n'est pas valable, sans oublier qu'un "bon" greffier permet aussi d'éviter des erreurs de procédure qui conduisent alors à l'annulation pure et simple de la dite procédure.

L'une des pancartes, affichées lors de la manifestation © Radio France - Véronique Pueyo

"Nous sommes les petites mains de la justice" souligne Pauline Gueyte, greffière depuis 10 ans à Grenoble. "Nous ne sommes pas rémunérés à la hauteur de nos compétences. Les tâches sont de plus en plus complexes. Il faut BAC+5 pour devenir greffier aujourd'hui et on aimerait que le ministère de la Justice nous entende, prenne en compte nos spécificités de travail, nos manques de moyens. Par exemple, ce dimanche, avec les comparutions immédiates suite aux émeutes urbaines, ma collègue est rentrée chez elle à 2 heures du matin !"

Béatrice, greffière depuis 30 ans, renchérit : "Quand on est de permanence le weekend, on touche entre 50 et 70 euros ! Les logiciels fonctionnent mal, alors qu'on nous demande de plus en plus de dématérialiser les dossiers. En fait, la seule chose qui intéresse le ministère c'est de savoir si les stocks ont diminué. Quel manque de reconnaissance !"

Méprisés et mal payés

Fatiha Beldjenna, 20 ans de métier, travaille au greffe civil du Parquet de Grenoble : "On demande une vraie revalorisation de notre grille indiciaire qui, telle qu'elle nous a été présentée, est une grille de la honte, comme on l'a surnommée. On se moque de nous. Nous avons des collègues en burn-out, d'autres qui viennent travailler avec la boule au ventre. D'autres qui finissent par partir et faire autre chose."

Une profession en colère qui n'avait pas manifesté depuis 10 ans, mais là, la coupe est pleine, disent-ils © Radio France - Véronique Pueyo

La dernière grève des greffiers, qui peuvent être réquisitionnés, si besoin, remonte à 10 ans : "Ce n'est pas dans notre culture de faire grève, on a le sens du service public et de la justice, mais là, ca va trop loin, on est vraiment en colère et on veut que cela se sache!" disent en chœur les greffiers en grève.

Soutenus par les magistrats

Ce lundi, ils ont été soutenus par des magistrats, comme Gaëlle Bardosse. Cette magistrate, aujourd'hui en poste à la Cour d'appel et qui est déléguée régionale de l'Union Syndicale des Magistrats, a instruit toute l'affaire Lelandais. Elle est bien placée pour savoir combien les greffiers sont utiles au bon fonctionnement de la justice : "Nous sommes une équipe, on ne peut pas travailler l'un sans l'autre. On ne peut pas les qualifier de petites mains de la justice " affirme-t-elle. "C'est un maillon essentiel dans l'œuvre de justice, essentiel à notre travail de tous les jours, et pourtant leurs conditions de travail sont de plus en plus dégradées."

Tout est dit ! © Radio France - Véronique Pueyo

A compter de ce lundi, l'Assemblée Nationale examine en 2e lecture le projet de loi d’orientation et de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027. Le statut des greffiers et leur nouvelle grille indiciaire sera examinée par les députés, d'où ce mouvement, qui a été bien suivi au niveau local et national, pour alerter les politiques.