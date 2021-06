Les grilles Jean Lamour de la place Stanislas à Nancy dégradées après le match France - Portugal

On savait que la soirée du match France - Portugal s'était terminée par des heurts avec les forces de l'ordre à Nancy. On découvre ce jeudi qu'il y a des dégâts matériels importants sur le plan patrimonial. Bertrand Masson, adjoint au maire de Nancy en charge de la culture, annonce sur sa page Facebook qu'un élément de la grille Jean Lamour située du côté du musée des Beaux-Arts s'est décrochée mercredi soir alors que des "supporters" avaient grimpé sur les fontaines et les grilles.

Scène de liesse place stanislas à Nancy après France Portugal à l'euro de foot © Radio France - Léo Limon

Bertrand Masson annonce que la ville de Nancy va porter plainte et appelle "à la responsabilité de chacun" :

"Il convient que chacun prenne conscience de la dangerosité de ces actes. Pour le patrimoine mais aussi et surtout pour les personnes en elle-même."

Un peu plus tôt dans la journée, Raphaël Vuitton, ancien conseiller municipal de Nancy avait posté une photo de la statue de René II , place Sainte Epvre, escaladées par des supporters. L'ancien élu demandait des comptes à la ville de Nancy concernant la gestion de cette situation.

