Les gros moyens pour interpeller un fugitif aux Plains-et-Grands-Essarts dans le Haut-Doubs

La gendarmerie a déployé de gros moyens vendredi 4 juin aux Plains-et-Grands-Essarts dans le Haut Doubs, pour interpeller un fugitif recherché depuis plusieurs mois. L'antenne du GIGN de Dijon, un groupe spécialisé dans l'observation et la surveillance, et un drône ont notamment été mis à contribution pour arrêter cet homme de 26 ans, dernier membre encore en liberté de la bande suspectée d'avoir cambriolé l'entreprise Bulor en octobre 2020 à Miserey-Salines.

L'homme était en fuite depuis fin janvier, une minutieuse enquête a permis de le localiser dans un gîte des Plains-et-Grands-Essarts, une petite commune tranquille près de Maîche, il a été cueilli par surprise et n'a pas opposé de résistance. Le reste de la bande avait été arrêtée le 27 janvier dernier à Bethoncourt et dans le quartier des Clairs Soleils à Besançon.

Six personnes en détention provisoire

Six personnes sont désormais en détention provisoire dans l'attente de leur procès. Elles sont suspectée du cambriolage de l'entreprise Bulor, sous-traitante de l'industrie du luxe à Miserey-Salines près de Besançon. En octobre 2020, les malfaiteurs avaient emporté un butin d'objets en or et de maroquinerie de luxe, pour une valeur de 30.000 à 35.000 euros. Ils sont également soupçonnés de s'être attaqué à des boutiques de la galerie marchande de Carrefour à Valentin, et d'une tentative de cambriolage au Luhier dans le Haut-Doubs.