Les grossistes de Lille prêts pour Noël

J-15 avant les vacances ! Vous pensez déjà aux courses pour le repas de Noël ? Objectif : s’y prendre tôt et penser à tout. Les grossistes du MIN, le marché de gros de Lomme, vous ont devancé. Ils se préparent déjà à affronter les fêtes de fin d'année.

Les bonnets de noël pour les employés sont prêts. La playlist spéciale fêtes résonne dans les hauts parleurs des entrepôts. C'est ici que naissent vos menus de réveillon, à deux semaines et demi du grand jour. C'est par le MIN, le marché de gros de Lomme, près de Lille, que transitent les produits qui finiront dans vos assiettes, les 24 et 25 décembre prochain.

Dans l’entrepôt du grossiste Yves Mustel, les idées de repas ne manquent pas. "Des avocats, pour les crevettes sauces cocktails, des clémentines pour accompagner la bûche, ou encore des ananas et des litchis pour garnir les corbeilles de fruits". Le co-président des grossistes de Lomme recevra les premiers gros arrivages destinés aux fêtes de Noël dans quelques jours mais se prépare déjà, "ne serait-ce que psychologiquement", précise-t-il à recevoir chaque jour 150 acheteurs.

Yves Mustel a déjà 15 salariés réguliers mais pour la période il prévoit d'embaucher 4 intérimaires supplémentaires. Soit une augmentation de 20% de son effectif.

"Se battre pour avoir les meilleurs produits"

Au total, ce sont 3000 restaurateurs, marchands de plein air ou encore traiteurs qui s'approvisionnent au MIN de Lomme. Les produits s'y vendent à la tonne, directement des grossistes aux commerçants indépendants. Fabienne Delhotel possède un commerce de détail de fruits et légumes, de fleurs ainsi qu'une épicerie. Avec ses 30 ans de boutique à Lambersart, Fabienne est toujours aussi impatiente avant les fêtes. "C'est comme si on faisait des cadeaux de noël quand on vient faire nos courses ici, on pense à nos clients, on veut ce qu'il y a de mieux pour eux, surtout pour noël", explique la commerçante. Et d'ajouter : "c'est la ruée vers l'or, nous sommes de très nombreux commerçants indépendants à nous fournir ici, on doit se battre, arriver tôt, car on veut tous avoir les meilleurs produits, les premiers arrivages".

La concurrence est forte et la période cruciale. Grâce aux fêtes, les commerçants indépendants qui se fournissent à Lomme enregistrent jusqu'à 20% de plus sur leur chiffre d'affaires.

On est juste avant le rush des fêtes. C'est encore - un peu - le calme avant la tempête, mais c'est pourtant là que tout se joue. "Le défi majeur, comme chaque année, est encore de bien prévoir, dans les bonnes quantités pour ne rien gâcher, ni manquer de produits" explique le directeur du MIN de Lomme, Didier Delmotte.