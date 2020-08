Les guêpes responsables d'un nombre croissant de chocs anaphylactiques en Creuse

Avec les beaux jours, les insectes sont de retour et guêpes, frelons, bourdons ou même abeilles font de nouveau partie de notre vie quotidienne. Les sapeurs-pompiers de la Creuse (SDIS 23) ont noté dernièrement une hausse des interventions à cause de ces animaux.

C'est une hausse remarquable par rapport à l'année dernière pour les sapeurs-pompiers de la Creuse (SDIS 23). Depuis la mi-juin, ils sont intervenus une quinzaine de fois pour des accidents graves suite à une piqûre de guêpe, bourdon, abeille ou frelon : des chocs anaphylactiques, c’est-à-dire une réaction allergique provoquant parfois amener l'hospitalisation de la victime.

Une quinzaine d'intervention en un mois

Les enfants sont moins susceptibles d'avoir un choc anaphylactique après avoir été piqué que les adultes, "mais ce n'est qu'une affaire de statistique, ça peut arriver à tout le monde", prévient Elsa Martel, médecin capitaine du SDIS 23. La réaction à une piqûre des insectes nommés ci-dessus (le moustique n'en fait pas partie) peut aller d'une rougeur et une irritation bénigne, à des difficultés respiratoires.

Toujours demander à la victime si elle se sait allergique.

"Ce qui marche assez bien, c'est que le venin étant thermosensible, si on approche une source de chaleur très rapidement après la piqure, on peut penser qu'on va inactiver un peu le venin et que la réaction soit moindre : un sèche-cheveu, un bout de cigarette incandescent... " Mais attention à ne pas être non plus contre-productif glisse avec un sourire la médecin du SDIS 23. "Il ne faut par contre prendre soin de ne pas bruler la peau bien entendu !"

Pour les dards d'abeilles qui restent plantés dans la peau, il faut éviter la pince à épiler qui va presser le dard et faire rentrer un peu plus de venin sous la peau. Privilégiez plutôt la carte de crédit ou l'ongle pour l'enlever délicatement en rasant la peau.

Avoir les bons réflexes et composer le 15 ou le 18

Mais en fonction des personnes, la réaction à la piqûre peut devenir grave :

Des sensations de malaise, des vertiges jusqu'à la perte de connaissance ;

Une réaction cutanée très importante qui va se généraliser sur tout le corps ;

Plus rare et peu connu de la population : des vomissements, des diarrhées importantes ;

Des difficultés respiratoires : modification de la voie jusqu'à ne plus pouvoir respirer.

Il faut alors avoir les bons réflexes et vite préconise le SDIS 23 : "La première question à se poser et à poser à la victime, c'est de savoir si elle a connaissance d'être allergique aux piqures d'insectes, conseille la Dr Elsa Martel. Parce que les personnes qui se savent allergiques et qui ont déjà fait de très grosses réactions ont souvent des stylos d'adrénaline que n'importe qui est capable de pouvoir injecter."

Mais le meilleur moyen de ne prendre aucun risque "s’il y a des gros malaises, des problèmes respiratoires ou digestifs, c'est alerter et faire venir les secours qui pourront vous donner des conseils médicaux appropriés."

Pour ce qui est de la trousse à pharmacie, pas besoin bien entendu d'avoir un stylo d'adrénaline sous la main à chaque fois que vous vous installez en terrasse. "Ce n'est pas sans conséquence si on s'injecte de l'adrénaline. C'est réservé aux personnes allergiques. Par contre un sujet lambda peut avoir une pommade corticoïde qu'on pourra appliquer sur la piqûre pour diminuer l'inflammation orale. Bien sûr un antiseptique. Et puis pourquoi pas des antihistaminiques qu'on peut avoir en pharmacie, mais à utiliser uniquement après la prescription d'un médecin."