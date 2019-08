Les habitants d'Esparron de Pallières sonnés après le vol d'une cloche

Esparron, France

Dès qu'il a appris le vol de la cloche en bronze de la chapelle de Notre-Dame-du-Revest, cette semaine, Jean-Philippe s'est rendu sur place. "Je me suis marié ici, et ce jour-là, la cloche avait sonné", explique-t-il. "Elle faisait un petit bruit, plutôt aigu", complète son épouse, Pascale, qui fixe elle aussi le clocher, désespérément vide. "Ça fait un peu mal au coeur", confie-t-elle.

Les portes de cette chapelle déjà volées, ainsi qu'une statue de la vierge

Dans le village, certains comme Jérôme ont réfléchi à d'éventuelles pistes, après le vol. "À mon avis, ils ont fait fondre la cloche et ils l'ont vendue pour le poids", déclare cet habitant. "À moins qu'elle n'ait une valeur pour certaines personnes." C'est effectivement l'hypothèse la plus crédible pour Christian Ghinamo, adjoint à la maire d'Esparron de Pallières."On pourrait songer à des amateurs d'art qui récupèrent ce type d'objets", explique l'élu. "C'était le cas pour les portes de cette chapelle classée, précédemment volées, et pour une statue de la vierge qui avait été elle aussi dérobée."

Retrouver cette cloche, ce serait "un cadeau du ciel"

Christian Ghinamo pense à une clientèle internationale, prête à mettre le prix pour récupérer cette petite cloche. Il l'estime "entre 3000 et 5000 euros", même s'il reconnaît que "la valeur patrimoniale est difficilement calculable". Si les gendarmes de la compagnie de Brignoles sont sur le coup, l'adjoint à la maire d'Esparron de Pallières ne pense pas que la cloche sera retrouvée, à moins d'un miracle. "Ce serait un cadeau du ciel", assure-t-il.

La mairie a déposé une plainte, après ce vol. Pour tenter de faire avancer l'enquête, la maire a lancé un appel à témoins sur sa page Facebook.