Loire Atlantique : mobilisation contre la fermeture du dernier distributeur automatique de billets d'Indre

Les habitants d'Indre, près de Nantes, protestent contre la fermeture de l'agence bancaire du Crédit Mutuel et de son distributeur automatique de billets le 1er juillet prochain. Ils dénoncent la casse d'un service de proximité.

Il n'y aura plus de banque, ni de distributeur automatique de billets à Indre à partir du 1er juillet prochain. Le Crédit Mutuel va fermer son agence. Dans un communiqué, la banque invoque la non-conformité de ses locaux et le faible niveau de fréquentation. A Indre, commune de l'agglomération nantaise, cette fermeture a fait l'effet d'une bombe. "C'est la casse d'un service de proximité. Un de plus" déplore Yannick. "Il y a avait encore trois banques à Indre il y a quelques années. Il n'y en aura bientôt plus" regrette Sylvie. Les Indrais vont désormais devoir se rendre à Saint Herblain à environ cinq kilomètres pour retirer de l'argent. "Nous vivons dans une commune de 4 000 habitants avec des personnes âgées et des personnes à mobilité réduite. Et cela va être un gros problème pour elles" prévient Isabelle, membre du Collectif Indre.

La crainte des commerçants d'Indre

Les commerçants d'Indre sont également inquiets. Sans distributeur, certains craignent une baisse de leur activité. "'Si les gens vont retirer de l'argent à Saint Herblain, ils achèteront leur baguette là-bas. Ils ne viendront plus chez nous" redoute Cyrielle la Boulangère d'Indre. Quid également du marché ? L'un des plus importants de Loire-Atlantique. "Tous les dimanches, des dizaines de personnes retirent de l'argent au distributeur avant de faire leur marché. Avec sa fermeture, j'ai bien peur qu'ils désertent les lieux" affirme Jean Pierre l'un des commerçants.

Je ne m'interdis pas de quitter le Crédit Mutuel car le service n'est plus assuré" - Pascal habitant d'Indre et client de la banque mutualiste

La mobilisation s'organise autour du Collectif Indre. Une pétition est en ligne ici.