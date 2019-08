Les habitants d'un immeuble à Tournefeuille près de Toulouse excédé après un quatrième incendie dans leur immeuble

Tournefeuille, France

Les habitants de la résidence La Traviata à Tournefeuille en Haute-Garonne n'en peuvent plus. Depuis le mois de décembre 4 feux se sont déclarés dans leur immeuble : trois dans le parking souterrain et un dans le local à poubelle. Trois personnes avaient même été intoxiquées au mois de janvier.

Le dernier feu remonte à la nuit de mardi à mercredi. Une voiture a été totalement brûlée, deux autres ont été touchées. Et une nouvelle fois, les habitants ont été évacués en pleine nuit. "C'est un voisin qui a appelé, raconte Olivier. Mon épouse n'a pas eu le temps de décrocher mais quand elle a vu le nom elle m'a dit qu'il devait y avoir un problème dans l'immeuble."

Un agent de sécurité recruté

Il n'est pas surpris par ce nouvel incendie. Il aimerait que l'enquête avance plus vite. Il craint de nouveaux feux et cette affaire commence à lui coûter cher. Le syndicat de l'immeuble, dont il fait partie, a fait appel à un agent de sécurité, "ce qui a coûté plus de 25 000 €" remarque Olivier et ça n'a pas suffi.

Thomas devait lui venir habiter dans cette résidence. Mais au moment d'aménager, il a été accueilli par les camions de pompier. "Quand on a signé le bail il y a cinq jours et qu'on découvre les problèmes de cet immeuble ça refroidi. On va voir si on peut le rompre et se faire rembourser les frais d'agence. On n'avait pas été informé de la situation. On a de la chance on n'est pas propriétaire. Mais on est quand même proche de la rentrée et on va devoir trouver un nouvel appartement", déplore-t-il.

Les habitants qui restent se sentent eux pris au piège et s'interrogent sur le ou les auteur(s) des faits. Tous soupçonnent un autre résidant puisque aucune infraction n'aurait été relevée lors du dernier feu.

Les traces d'un précédent feu sont encore visible à l'extérieur du parking souterrain © Radio France - Théo Caubel

Les habitants soupçonnent l'oeuvre d'un résidant

Du côté de la mairie, on explique suivre l'enquête de près. "On laisse la police travailler. Ils y arriveront. Mais il faut être patient et vigilant. On ne peut rien faire de plus de notre côté, explique Hélène Desmettre 1er adjointe au maire de Tournefeuille en charge de la sûreté. Des pyromanes, il y en a partout. Il y en certainement un qui rode."

En attendant de le trouver, le syndicat de l'immeuble a voté pour l'installation de caméra de surveillance dans le parking souterrain.