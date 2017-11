Les habitants d'un immeuble de Lisieux privés d'eau potable après un incendie

L'incendie s'est déclaré dans la nuit du jeudi 2 novembre au vendredi 3 novembre. Il n'a fait aucun blessé mais a entraîné quelques dégâts matériels, notamment sur le circuit d'eau potable. Vendredi matin, plusieurs appartements étaient toujours privés d'eau.

Les pompiers ont été appelés vers 23h20, dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 novembre, dans le quartier Hauteville, à Lisieux, rue de Taunton. L'incendie s'est déclaré dans les parties communes de l'immeuble, au niveau d'un palier intermédiaire. Divers détritus, du mobilier, du bois, et même une bouteille de gaz vide étaient entreposés et ont permis la propagation des flammes. Une vingtaine de pompiers et six véhicules ont été mobilisés.

Plus d'eau potable entre le 8ème et le 14ème étage

Les habitants du premier et du deuxième étage ont été évacués, les autres ont reçu l'ordre de rester confinés. L'incendie n'a fait aucun blessé, et peu de dégâts matériels. Quelques câbles électriques ont fondu, entraînant une coupure de courant au niveau des escaliers de secours, mais pas dans les appartements. En revanche, un surpresseur d'eau a été touché, provoquant une panne du circuit d'eau potable entre le huitième et le quatorzième étage. Vingt-huit appartements sont concernés. Les autorités municipales sont intervenues dans la nuit, vendredi, pour distribuer des packs d'eau, grâce au concours d'un centre Leclerc.

Les équipes techniques étaient toujours à pied d'oeuvre vendredi matin et espéraient un retour à la normale au plus vite, avant le weekend. Les pompiers sont repartis vers 2 heures du matin, après avoir procédé aux vérifications d'usage. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre.