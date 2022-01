Les habitants d'un quartier d'Avignon estiment vivre dans une zone de non-droit

A Avignon (Vaucluse), des habitants du quartier Saint Jean dénoncent l'insécurité qui règne autour de la place du Viguier. Pour les habitants des 250 logements du Clos des Fontaines, le mandataire judiciaire laisse les bâtiments à l'abandon et des trafiquants de drogue se sont installés. Un tableau affiche les tarifs et les horaires pour acheter cannabis et cocaïne. Les habitants estiment qu'ils vivent désormais dans "une zone de non-droit".

Coke, douilles et zone de non-droit

Les habitants de la dizaine de tours du Clos des Fontaines dénoncent des ascenseurs en panne, des rats dans les escaliers, le ménage pas fait depuis l'arrivée d'un nouveau mandataire cet été. Un panneau place du Viguier propose de la "bonne fumette" et de la "coke du Surinam à partir de 10 euros". Les habitants redoutent de passer dans ce secteur devant "les affiches, les tarifs, les horaires, le trafic est institutionnalisé et légalisé. Des propriétaires ne veulent plus venir dans ce quartier car des gens retrouvent des douilles sur leur balcon ou dans leur cuisine. On se sent dans une zone de non-droit".

Les habitants veulent changer de mandataire

Les habitants du Clos des Fontaines demandent à la justice de changer de mandataire pour que leur quartier soit entretenu : "on ne peut plus louer, les gens s'en vont car des rats sortent des appartements. Des ascenseurs sont en panne depuis plusieurs mois et des personnes âges ou handicapées ne peuvent plus descendre de chez elles. Certains bâtiments n'ont pas été nettoyés depuis l'été".

France Bleu Vaucluse a cherché à joindre le mandataire qui ne répond pas. Des habitants d'une autre copropriété à Monclar avait déjà dénoncé des pratiques similaires.

Les habitants du Clos des Fontaines à Avignon (Vaucluse) dénoncent les trafics de drogue qui dégradent leur quartier - P