L'inquiétude à Javené face à un éventuel rôdeur

"Ça fait 35 ans que j'habite à Javené, c'est la première fois que j'entends ce genre de chose" raconte Etienne dans le centre-bourg ce mercredi soir. La veille vers 16h20, une jeune fille de 11 ans a raconté avoir été poursuivie par un homme à la descente de son car scolaire.

Deux semaines avant, une autre jeune fille avait raconté un scénario similaire. L'homme décrit comme blanc, la quarantaine et dans une voiture sombre l'aurait suivi jusqu'à l'entrée de sa maison avant de s'enfuir. Etienne a eu la visite des gendarmes un peu plus tôt dans la journée : "ils nous ont interrogés et donnés un portrait robot, mais on n'a rien vu" poursuit cet habitant.

Des gendarmes déployés dans toute la commune

Ce mercredi après-midi, plusieurs équipes de gendarmes ont sillonné la commune pour interroger un maximum de personnes. "Ils m'ont demandé un recensement de tous les habitants" explique Bernard Delaunay, le maire de Javené. Grâce au témoignage de cette collégienne, les militaires ont pu présenter aux Javenéens un portrait-robot plus affiné qu'avec les trois premiers signalements.

Les parents se mobilisent

C'est donc la deuxième fois que l'un de ces préoccupant signalement est fait à Javené, et sur le même arrêt de bus de la Croix-Guérin. Même si le maire reconnait que "ce sont des faits qui ne sont pas à prendre à la légère," il préfère rester prudent sur l'affaire à ce stade de l'enquête "pour ne pas instaurer un climat de psychose".

L'arrêt de bus de la Croix-Guérin, à Javené. © Radio France - Thibault Delmarle

Claude reconnait être "parano" avec cette affaire et s'inquiète pour sa fille de 10 ans qui rentre toute seule de l'école. "J'ai décidé de faire un petit tour le matin et le soir, ça ne coute rien". Au volant de sa voiture, il roule au pas et prête une attention particulière à toutes les voitures grises. Il promet de continuer "jusqu'à ce que ça se tasse".