Les habitants de Joué-lès-Tours et Chambray-lès-Tours "soulagés" par l'interpellation de l'incendiaire présumé

Les carcasses des deux voitures calcinées sont encore là, juste à côté de sa maison aux murs noircis. Dans la rue chambraisienne où vit le pyromane présumé, le climat est plus serein, depuis son interpellation mardi 3 janvier. "Le fait qu'il soit identifié, c'est bien, souffle ce riverain. Après, qu'il soit inculpé, placé en prison ou suivi psychologiquement, c'est autre chose. Mais nous sommes déjà soulagés de savoir qui c'est."

L'homme d'une trentaine d'années aurait dû être jugé, ce vendredi, en comparution immédiate mais son avocate a obtenu le renvoi. Laissé libre après une nuit de détention provisoire, il est placé sous contrôle judiciaire et sera finalement convoqué le 8 février devant le tribunal correctionnel de Tours. Lors de sa garde à vue, il est passé aux aveux reconnaissant au total 16 incendies commis entre l'automne 2021 et décembre 2022 , à Joué-lès-Tours et Chambray-lès-Tours. Des feux de poubelles, de voitures, de mobilier urbain et même sa propre maison.

"Je pense qu'il va falloir encore du temps pour évacuer tout ça"

"Quand il y a eu les derniers incendies, fin décembre, j'ai fait des cauchemars et je continue encore à en faire, même s'il a été interpellé, poursuit ce voisin. Je pense qu'il va falloir du temps pour évacuer tout ça. Vous savez, lorsqu'il y a eu les premiers feux, on est nombreux à avoir mis des caméras de vidéoprotection devant chez nous. Et heureusement, ça nous rassure un peu plus." C'est d'ailleurs grâce à l'une de ces caméras que l'individu a été arrêté. Ses allers-retours répétés, en pleine nuit, entre sa maison et l'un des lieux victimes d'un sinistre ont éveillé les soupçons. "Comme quoi, ça marche les caméras."

Le parc des poubelles a lui aussi été pris pour cible. © Radio France - Adrien Bossard

Dans une autre rue, un peu plus, un habitant est lui aussi satisfait de voir que les choses ont bougé. "On va pouvoir dormir plus tranquillement maintenant. L'autre jour, quand les flammes ont pris à côté d'un abri où deux camions ont brûlé, ça nous a réveillé avec ma femme. Nous sommes sortis et on a appris, après coup, qu'il y avait une bombonne de gaz à l'intérieur. On était comme deux ânes au milieu du carrefour mais on aurait pu se faire sauter la tête. Rien que d'y penser, ça me fout les jetons !"

Mais tout n'est pas réglé, dans les environs, loin de là. Car l'homme interpellé n'est pas suspecté dans l'incendie du bar du centre commercial de la Vallée Violette, en octobre 2021. En tout cas, il n'a pas reconnu en être l'auteur. L'établissement avait été attaqué à la voiture bélier, laissée à l'abandon. Il est toujours fermé et l'enquête suit son cours.