Les habitants de Laroque invités à boire de l'eau en bouteilles après une intrusion dans le château d'eau

Quelqu'un est entré dans le chateau d'eau de Laroque (Hérault) dans le weekend. Peut-être un acte de malveillance. Par mesure de précaution, en attendant le résultat des analyses, les habitants sont invités à boire de l'eau minérale.

La SAUR a constaté ce lundi que quelqu'un avait pénétré dans le château d'eau de Laroque (Hérault). Une enquête a aussitôt été ouverte, la gendarmerie privilégie la piste d'une tentative de vol de la batterie électrique. Mais personne ne peut exclure une contamination. Par mesure de précaution, et en attendant les résultats des analyses, les 1500 habitants de Laroque sont invités à ne plus consommer l'eau du robinet.

Ils ont été alertés dans l'après-midi de ce lundi par téléphone ou par mail et SMS lorsqu'ils n'étaient pas joignables directement. La mairie a mis en place une distribution d'eau en bouteilles, à raison d'un pack d'eau par foyer.

Sur son site internet, le syndicat intercommunal d'eaux et d'assainissement de la région de Ganges a également publié un message d'alerte : " Suite à une dysfonctionnent sur un ouvrage de stockage d’eau potable de la commune de Laroque , l’eau distribuée par le réseau ne doit plus être consommée par principe de précaution. Nous procédons actuellement à toutes les analyses obligatoires avant de permettre le retour à une consommation normale. Pour pallier cette situation, une distribution d’eau minérale est organisée dans votre mairie de Laroque dès 15h. Un second message vous sera adressé dès que nous aurons obtenu l’autorisation de l’Agence Régionale de Santé d’un retour à la normale."