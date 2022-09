Les habitants de Millas racontent comment ils suivent le procès : "C'est dur de revivre ça"

Dans la commune de plus de 4.000 habitants, alors que la vie bat son plein ce vendredi midi, certains ont du mal à s'exprimer sur le procès de l'accident de Millas, qui a débuté lundi. "Ce n'est pas évident, reconnaît un habitant, assis sur un banc, accompagné d'un ami. On ne sait pas comment ça s'est passé et quand on ne sait pas, il vaut mieux se taire", avouent-ils à demi-mot, ils n'osent pas s'exprimer sur le sujet.

"C'est dur de revivre ça, ce sont des enfants qu'on connaissait" - Jacqueline

Ceux qui acceptent d'en parler le font avec de la prudence et de la peine. Jacqueline suit les comptes-rendus d'audience dans la presse tous les jours, mais elle a du mal à mettre des mots sur ce qu'elle ressent. "C'est dur de revivre ça, ce sont des enfants qu'on connaissait, qui venaient avec nous pêcher", se rappelle-t-elle, avec aussi de la compassion pour tous les témoins. "J'ai de la peine pour les familles, mais aussi pour la chauffeuse de bus", Nadine Oliviera, seule prévenue dans le procès.

Encore beaucoup de questions à élucider

Au bout de quelques minutes, les langues se délient dans les rues de Millas, et chacun y va de sa théorie. Isabelle, par exemple, dénonce ce qu'elle considère comme un acharnement envers la prévenue. "C'est couru d'avance qu'elle va morfler. Tout le monde a déjà fait son procès", selon elle. Pour Jacqueline, il y a surtout beaucoup de mystère autour des circonstances du drame : "Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a du pour et du contre, des personnes qui ont vu les barrières baissées, d'autres non. C'est difficile à comprendre", avoue-t-elle.

Autant de questions qu'il va encore falloir soulever et auxquelles la justice va devoir répondre, pendant encore deux semaines. Et dans quelques semaines, un jugement, attendu par toute une commune.