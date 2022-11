Les habitants de Muret se plaignent de l'insécurité dans les quartiers nord de leur ville

Muret est la quatrième ville de Huate-Garonne. 25 000 habitants. 25 kms au sud de Toulouse. Lors de la nuit d'Halloween la place Maïmat et l'avenue de l'Europe au nord de la ville ont été le théâtre de très vives tensions entre plusieurs dizaines de jeunes et les gendarmes. Un pavé n'est pas passé loin de la tête d'un militaire et a atterri dans le pare-brise d'un véhicule de patrouille.

"Il n'y a pas de problème d'insécurité à Muret" dit le maire

L'opposition municipale réclame des policiers et des caméras de vidéo protection supplémentaires. La ville compte 4 caméras et 11 policiers municipaux. II n'est pas prévu de faire beaucoup plus. Le maire de Muret, le socialiste André Mandement assure que tout va bien dans sa ville : "il n'y a pas de problème d'insécurité à Muret (...) les chiffres donnés par la gendarmerie sont en nette amélioration, mais c'est comme la météo il y a la température réelle et la température ressentie". Face aux témoignages de sentiment d'insécurité recueillis dans les quartiers nord, l'édile explique :

Le vote front national est conséquent à Muret donc les gens sont sensibles à tous ces trucs là - André Mandement

Témoignages d'habitants

Derrière la polémique sur le nombre de caméras de vidéo protection et de policiers municipaux se cache la réalité des actes de violence. Des armes de poing circulent dans les quartiers nord de Muret, l'été dernier des échanges de coups de feu ont eu lieu, à trois reprises. Sur place les riverains expliquent ne plus sortir la nuit, les parents craignent pour la sécurité de leurs enfants, les personnes âgées redoutent l'agression. Tous dépeignent des rues sales avec comme épicentre le parking face au cinéma : jonché chaque matin de détritus, avec parfois des seringues.

A cet endroit ce mercredi après-midi, de nombreux habitants rencontrés livrent leur sentiment d'insécurité. Cette agent nettoie le parking situé entre le cinéma et le supermarché et prend le temps d'argumenter.

Ce qui se fait à Muret pour lutter contre la délinquance, c'est fermer les yeux, on n'est pas serein, il est hors de question ma fille sorte la nuit dans certains quartiers - Chris agent d'entretien

Jérôme lui presse le pas pour aller prendre son service mais confie volontiers :

Rien n'est fait correctement, ça criant, ça manque de respect, tout le monde le sait personne ne fait rien - Jérôme, commerçant

Tout juste sortie de sa voiture cette maman enchaîne :

Dans les immeubles c'est mal fréquenté, les enfants sont livrés à eux-mêmes

Un peu plus loin, un trio de personnes âgées déambulent et l'une des retraitées confie :

Les personnes âgées ne sont pas en sécurité, je baisse la tête, je baisse les yeux et je passe mon chemin - Marie-Rose, retraitée

La gendarmerie parle de groupes de jeunes livrés à eux-mêmes et de trafic de drogues : résine, herbe de cannabis, un peu aussi d'ecstasy et de coke. Si les chiffres officiels évoquent une baisse de la délinquance, les épisodes de violences urbaines sont en revanche de plus en plus durs avec lors de la nuit d'Halloween des gendarmes pris pour cible pour la première fois par des tirs de mortiers d'artifice.