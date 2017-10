Les habitants de Servian divisés sur l'affaire du jardin Saint-Adrien

Dans la commune de Servian, les réactions divergent après la mise en examen de Daniel Malgouyres, propriétaire du jardin Saint Adrien pour "complicité de vol avec arme" dans un cambriolage chez lui. Il a tué d'un coup de fusil l'un des cambrioleurs venus le braquer le 5 octobre dernier.

Les habitants de Servian se posent des questions après la mise en examen de Daniel Malgouyres pour "complicité de vol avec arme".

Le propriétaire du Jardin Saint-Adrien à Servian était déjà mis en examen pour homicide volontaire et placé sous contrôle judiciaire après le cambriolage mortel dans sa propriété le 5 octobre dernier. Daniel Malgouyres avait saisi un fusil et abattu l'un des agresseurs. Il est désormais suspecté d'avoir joué un rôle dans le cambriolage lui même. Le deuxième cambrioleur arrêté mardi à Perpignan est mis en examen pour "tentative de vol avec arme et violences aggravées". C'est un homme de 53 ans inconnu de la police et de la justice. Il a été écroué.

À Servian, c'est l'incompréhension

Une majorité de Serviannais attend que la justice fasse son travail "Tant qu'on nous aura pas prouvé par A+B qu'il est complice, je continue de penser qu'il est innocent." D'autres se sentent trahis, trompés par le propriétaire du jardin Saint-Adrien "Je n'aurais jamais cru qu'il puisse faire ça. C'est pas possible... bon ce n'est pas prouvé mais s'il a des ennuis avec les tribunaux c'est qu'il y a quelque chose !". D'autres lui apportent toujours un soutien total "On est sûr que c'est n'importe quoi. Il a juste voulu se défendre !".

Pour Christophe Thomas, le maire de Servian, c'est la consternation. "J'ai confiance en la justice et j'espère que la lumière sera vite faite sur cette affaire."