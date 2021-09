Une dizaine de départs de feu ont été signalés dans la nuit de samedi à dimanche, dans les quartiers Saint-Anne et Saint-Acheul à Amiens. Les pompiers sont intervenus à de multiples reprises. Trois personnes ont dû être relogées.

Les habitants de St-Anne et St-Acheul se disent "inquiets" après la série d'incendies ce week-end

Deux voitures ont été incendiés samedi soir entre la rue de Cagny et la rue du Chemin vert

Les quartiers Saint-Acheul et Saint-Anne victimes de plusieurs incendies ce week-end. Des poubelles, trois voitures et un scooter ont été brûlés dans la nuit de samedi à dimanche. Une dizaine de départs de feu au total. En janvier 2020 déjà des incendies volontaires avaient marqués ces quartiers au sud d'Amiens, des voitures et des poubelles avaient été incendiés.

Les habitants du quartier Saint-Acheul ne se sentent pas rassurés après les incendies dans la nuit de samedi à dimanche © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Ces incendies ne sont pas passés inaperçus chez les habitants. Rue Vion un scooter a été incendié. Les flammes se sont propagées au compteur à gaz d'une maison. Les trois occupants ont dû être relogés.

Un scooter a été brûlé devant cette façade au 3 rue Vion © Radio France - Marie-Gaëtane Comte

Une enquête est ouverte pour essayer de retrouver le ou les auteurs. La mairie d'Amiens demande à la police municipale d'avoir une vigilance particulière dans le secteur. Elle se laisse encore un peu de temps pour envisager d'autres mesures.