Les habitants des Mées inquiets après l'effondrement d'un énorme bloc de pierre des Pénitents

Les Mées, France

Les habitants sont sous le choc. Vers 16h15, lundi après midi, un énorme bloc de pierre de 3000 mètres cubes - soit plusieurs milliers de tonnes - s'est décroché de la falaise des Pénitents (des pierres qui datent de 5 millions d'années) avant de s'écraser sur plusieurs habitations. 1 maison a été totalement détruite. 2 autres partiellement. Par précaution, une 60 aine d'habitations ont immédiatement été évacuées et les habitants relogés par de la famille ou par la mairie. Par miracle, il n'y a pas eu de blessés. Seules deux personnes ont été choquées.

Les intempéries des dernières semaines seraient à l'origine de l'effondrement

Tous les habitants de la commune sont unanimes "on n'avait jamais vu ça". Selon les premiers éléments, les fortes pluies de ces dernières semaines seraient à l'origine de cet effondrement. Depuis mardi matin, des expertises sont réalisées par le service de Restauration des terrains de montagne de l'ONF (office national des forêts) pour déterminer si d'autres rochers sont fragilisés. Selon son directeur Philippe Bouvet, "les premiers résultats sont plutôt rassurants", mais selon lui "il va falloir réaliser une expertise complète de toute la falaise des Pénitents"

Toute la commune est privée d'eau potable

En tombant, le rocher a endommagé la canalisation principale d'eau potable de la commune. Ce mardi après midi, tous les foyers sont toujours privés d'eau potable et les réparations pourraient durer plusieurs jours. En attendant le rétablissement, la mairie distribue gratuitement des bouteilles d'eau potable à la salle des fêtes. La distribution a lieu entre 12h et 14h et entre 18h et 20h. 250 foyers sont également privés d'électricité.