Les habitants du bidonville de la rue des Alliés à Grenoble se relogent... au même endroit

Le gymnase ouvert samedi en urgence par la ville de Grenoble pour abriter 47 personnes après l'incendie du bidonville de la rue des Alliés, qui a enflammé le dépôt voisin de la société Richardson, n'aura pas servi longtemps. Alors que préfecture, métropole et ville devaient tenir une réunion ce lundi pour examiner les solutions de relogement pérennes, et accélérer des démarches déjà initiées avant le sinistre, constat a été fait que la plupart des familles sont retournées sur le terrain. C'est là que les différents services vont donc devoir poursuivre leur travail, alors que l'hiver approche et que la précarité des habitats renforce évidemment le risque d'incendie.