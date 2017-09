Le commissariat de Tours a reçu 200 appels ce week-end suite à des rodéos en voiture

Le commissariat de Tours a été submergé d'appels ce weekend. Environ 200 coups de téléphone de la part d'habitants du quartier du Sanitas et de la Place Jean Jaurès, qui ont assisté, impuissants, à des rodéos automobiles.

On se croirait au grand prix de Monaco. Vous imaginez si un gamin traverse. Ils n'ont pas le temps de le voir

Paul habite le quartier depuis une vingtaine d'années. Ce sont des voitures avec une boite automatique. Elles passent avec une vitesse folle. Ils roulent la musique à fond, les vitres ouvertes avec des Mercedes GT ou des BMW décapotables.

Ils étaient à 100 km/h dans une rue limité à 30 km/h. On a vu une Maserati, une Porsche Cayenne

Les habitants évoquent des voitures luxueuses, des voitures louées pour des mariages et qui valent au moins 150.000 euros : Maserati, Porsche Cayenne..... Avec ma femme, on est parti dimanche. Ils roulent sur le terre-plein central. C'est extraordinaire. Les règles sont bafouées et il n'y a personne pour les faire appliquer, c'est ça le pire.

80 infractions verbalisées par la police.

Et pourtant, la Police de Tours explique avoir relevé 80 infractions au code de la route, dressé autant de PV. Une personne a été interpellée pour refus d’obtempérer. Un autre jeune a pris la fuite et a finalement abandonné la voiture qu'il conduisait. D'autres verbalisations vont tomber promet la Police, après études des enregistrements de de la vidéosurveillance du quartier.

On attend quoi, un événement malheureux ?

Déjà en juin 2016, les habitants du Sanitas avaient interpellé la mairie pour faire stopper les rodéos moto cette fois. Une pétition avait même circulé.