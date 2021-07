Les habitants se mobilisent pour un habitant sinistré à Vicq-sur-Mer

La toiture de la maison de "Petit Claude" a été ravagée par les flammes à cause de la foudre, lors des intempéries du 23 juillet 2021 à Vicq-sur-Mer (Manche).

"P'tit Claude" est connu de tous à Vicq-sur-Mer (Manche) et dans le bourg de Cosqueville. Il est né ici, a grandi ici et, même à 85 ans, n'est jamais très loin pour donner un coup de main. Alors quand les habitants ont vu sa maison détruite par les flammes, l'élan de solidarité n'a pas tardé.

"Dès le lendemain, j'ai reçu des appels à la mairie et sur mon téléphone personnel", raconte Richard Leterrier, le maire de la commune. Des voisins et habitants ont donné l'idée de créer une cagnotte pour "P'tit Claude", figure incontournable. "On a mis une petite boîte à disposition dans le hall de la mairie", explique l'élu.

Une cagnotte pour "Petit Claude" a été ouverte à la maire de Vicq-sur-Mer (Manche), suite à l'incendie de sa maison, le 23 juillet 2021. © Radio France - Evan Lebastard

Sauvé par un couple de voisin

Vendredi 23 juillet, alors que la tempête balaie Vicq-sur-Mer, la foudre tombe sur l'antenne de toit de la maison de Claude vers 21h15. L'impact est violent et secoue le bourg de Cosqueville. Mais il est couché et ne remarque rien. "Il souffre de surdité et avait enlevé ses appareils auditifs", explique Richard Leterrier. "Ça aurait pu être dramatique."

Ses voisins d'en face comprennent rapidement que c'est la maison de "P'tit Claude" qui a été frappée et n'hésitent pas une seconde. Ils brisent le carreau de la porte d'entrée et vont le porter hors de sa maison. D'autres tentent d'éteindre le départ de feu dans les combles à l'aide d'extincteurs, sans succès. Malgré l'intervention rapide des pompiers, la toiture et les combles sont détruits.

Une cagnotte mais pas que

"Même si c'est quelqu'un de solide dans sa tête, c'est dur", concède le maire de la commune. Alors la cagnotte doit l'aider financièrement mais aussi témoigner de la solidarité du village derrière "P'tit Claude". En plus de la cagnotte, chacun peut laisser un mot pour témoigner de son soutien. "C'est important pour lui de savoir qu'il a du monde derrière, qu'il y a du monde pour le soutenir, lui taper dans l'épaule et lui dire, t'inquiète pas t'en a vu d'autres et ta maison on va la refaire."

Avec l'amitié des gens, la solidarité, il va y arriver. - Richard Leterrier, maire de Vicq-sur-Mer

Temporairement, Claude a été hébergé par de la famille, à quelques kilomètres de Cosqueville. Mais l'idée est qu'il retrouve rapidement le bourg, ce qui devrait être imminent. "Un couple très gentil a mis une maison en location pour Claude", se réjouit l'élu.