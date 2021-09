Les harceleurs de Miss Provence, April Benayoum, jugés pour injures

Huit personnes sont jugées à partir d'aujourd'hui après des tweets antisémites contre Miss Provence, April Benayoum lors de l'élection de Miss France lorsqu'elle avait évoqué ses origines israélo-italiennes. Les accusés risquent jusqu’à un an de prison et 45 000 euros d’amende.

C'était il y a moins d'un an sur les réseaux sociaux : un déferlement de haine antisémite s'abat sur Miss Provence, sacrée première dauphine au concours Miss France 2021. Pendant le show télévisé, April Benayoum se présente en évoquant les origines italo-israëliennes de son père. Il n'en fallait pas plus pour devenir la cible de centaines de commentaires antisémites sur Twitter des commentaires condamnés à l'unanimité par la classe politique.

Un an de prison et 45.000 euros d'amende encourus

Quatre hommes et quatre femmes, âgés entre 20 et 60 ans, auteurs d'une dizaine de tweets sur les plus de 500 qui ont visé April Benayoum après la diffusion de son portrait au concours Miss France, "je vote contre la juive" écrit l'un d'entre eux, la jeune femme avait aussi été traitée de "chienne" pour son ascendance israélienne et puis il y a ces mots clés en pagaille : judaïsme, étoile jaune, sionisme. Le soir même, les huit prévenus ont tous supprimé leurs messages et suspendu leurs comptes twitter.

Tous sont jugés pour « injures publiques commises en raison de l’origine, de l’ethnie, de la race ou de la religion ». Ils encourent un an de prison et 45 000 euros d’amende.