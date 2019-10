Les héros de l'attentat de Strasbourg faits chevaliers de la Légion d'honneur

Damian Myna, le jeune homme qui a tenté d'arrêter le terroriste Chérif Chekatt, et l'un des trois policiers qui l'a neutralisé, ont reçu mardi 1er octobre la Légion d'honneur des mains du président de la République Emmanuel Macron.

Strasbourg, France

Une cérémonie émouvante mais sobre. Dans la salle de réception de la préfecture de Strasbourg, les deux héros de l'attentat du marché de Noël écoutent attentivement le discours d'Emmanuel Macron. Leurs proches, des policiers et des élus locaux, dont le maire de la ville Roland Ries, sont aussi présents.

Après avoir rappelé les noms des cinq victimes de l'attaque, Emmanuel Macron se tourne vers Damian Myna : "Vous avez eu le réflexe viscéral et sublime de résister ." Lorsqu'il croise Chérif Chekatt rue Sainte-Hélène le soir de l'attaque, Damian Myna tente de l'arrêter. Il reçoit une dizaine de coups de couteaux : sa jambe gauche en porte encore les séquelles. Le musicien a eu besoin de nombreuses semaines de rééducation. Emmanuel Macron conclut : "Pour les valeurs de fraternité que vous opposez à la tentation de la haine et du repli, il est juste que la République vous fasse chevalier dans l'ordre de la Légion d'honneur ."

Un hommage à Strasbourg

Après des applaudissements nourris, c'est au tour du policier. Emmanuel Macron rappelle que, le "13 décembre 2018, vos deux collègues et vous avez en tête la photographie du suspect ." Ils aperçoivent une silhouette de dos, qui semble porter les mêmes vêtements que l'homme recherché. Les policiers l'approche : Chérif Chekatt se retourne et tire. "Une balle est passée à dix centimètres de votre tête. Vous et un de vos collègues avez répliqué, neutralisant le terroriste", conclut le chef de l'Etat.

Dans son discours, Emmanuel Macron rend aussi hommage à la ville de Strasbourg, "magnifique ville cosmopolite". Après une dernière salve d'applaudissements, Damian Myna et le policier reçoivent leur insigne. Ils sont officiellement chevaliers dans l'ordre de la Légion d'honneur.