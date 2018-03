Depuis l'annonce de la mort héroïque du gendarme Arnaud Beltrame, au lendemain de l'attaque terroriste dans l'Aude qui a fait 4 morts et une quinzaine de blessées, vendredi 23 mars, les habitants des Bouches-du-Rhône et du Var font part de leur vive émotion.

Bouches-du-Rhône, France

Le lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, 45 ans, est mort en héros après avoir pris la place d'une otage lors de l'attaque terroriste à Trèbes (Aude), vendredi 23 mars. Depuis l'annonce de son décès des suites de ses blessures dans la nuit après l'attentat, les hommages d'anonymes des Bouches-du-Rhône et du Var se multiplient. Ils saluent un geste très courageux. Un hommage national lui sera rendu a annoncé l'Elysée.

Une messe célébrée à Sanary-sur-mer

Un rassemblement à la mémoire des 4 victimes abattues lors de l'attaque a eu lieu à midi, dimanche 25 mars. "Une vie donnée ne peut pas être perdue", a souligné l’évêque de l'église en évoquant le sacrifice d'Arnaud Berltrame, l'officier qui a été élève de l'école d'artillerie à Draguignan en 1996.

À Marseille, les citoyens saluent son courage

"On doit saluer cette action, moi j'admire beaucoup le geste. Je trouve que c'est un grand sens du bien commun, de l'ordre et du sens que l'on donne à son métier", confie Charlotte. "C'est courageux et c'est triste. Le geste est très beau bien sûr", affirme Gilles. "Toutes mes pensées vont à sa famille. On est tous absolument ému de la dévotion de cette personne", explique Guillaume.