Saint-Georges-du-Bois, France

Alors qu'un hommage national au lieutenant colonel Arnaud Beltrame sera rendu mercredi aux Invalides, le maire de Saint-Georges-du-Bois invite tous ceux et celles qui le souhaite à saluer la mémoire du gendarme tué lors des attentats de vendredi dans l'Aude. Un rassemblement est prévu ce mardi à 18h45 devant le monument aux morts de la commune . "Il nous a semblé tout à fait naturel de rendre hommage à ce gendarme héroïque qui a donné sa vie" explique Franck Breteau, le maire.

L'appel a été lancé dès samedi matin lendemain de cet attentat qui a un eu écho particulier ici car commis dans une commune relativement semblable à celle de Saint-Georges-du-Bois, près du Mans. "Trèbes, c'est une commune péri-urbaine de 5000 habitants près de Carcassonne. Une commune avec un supermarché, quoi de plus banal ? Nous devons prendre conscience que nous sommes rentrés dans un monde où des événements de cette nature peuvent nous arriver à tous, à Paris, à Trèbes et à Saint-Georges-du-Bois" estime Franck Breteau. "Parce qu'il est vrai qu'on imagine pas cela dans nos petits villages" confirme un habitant. "A l'écart des grandes villes, on se sent à l'abri. Plus maintenant".

Une délégation de gendarmes de la brigade de Coulans-sur-Gée dont dépend Saint-Georges-du-Bois assistera à la cérémonie. Des gendarmes qui reçoivent depuis samedi de nombreux messages de soutien "que ce soit en déposant des fleurs dans nos brigades de gendarmerie de la Sarthe, mais également par vos appels téléphoniques réconfortants. Sachez que nous sommes très touchés par ces gestes spontanés, souvent anonymes, qui ne font qu'accentuer notre fierté de vous servir au quotidien. Encore merci à vous toutes et tous" peut-on lire sur la page facebook de la Gendarmerie de la Sarthe.