Les hommes du GIGN de Toulouse s’entraînent à la traque des forcenés armés

Depuis le début de l’année, les gendarmes d’élite de l’unité toulousaine du GIGN ont dû faire face à trois fois plus d'interventions sur des forcenés qui se barricadent chez eux, qui prennent en otage leur famille, où qui prennent la fuite en pleine forêt. Lundi 31 mai, ils interviennent en Dordogne pour participer à la traque d’un ancien militaire de 29 ans , retranché dans une forêt et finalement interpellé après 36 heures de cavale. A la mi mai, ils interviennent encore dans les Cévennes pour rechercher un homme de 29 ans soupçonné d’avoir abattu son employeur dans une scierie de la région avant de disparaître dans les bois. Surarmé, il est encerclé par les forces de l’ordre, avant de se rendre après 83 heures de traque. Mardi 1er juin, les hommes du GIGN essuient des tirs en interpellant celui qui a abattu un homme de 42 ans en pleine rue à Saint-Michel, petit village au sud de Cazères dans le Comminges. L’un des hommes de l’unité d’élite est légèrement blessé.

Depuis la crise sanitaire, ils pètent les plombs

Depuis plusieurs semaines, la liste de ces forcenés déterminés et prêts à ouvrir le feu s’allonge dans un contexte de crise sanitaire où la moindre contrariété peut tourner au drame, comme en témoigne le major Arnaud, chef d'une équipe d'intervention de l'antenne toulousaine du GIGN.

« Le forcené est souvent quelqu’un qui subit les coups de la vie, la perte d’un boulot, la perte de sa famille, des difficultés financières. Alors que le terroriste va agir pour une idéologie politique ou religieuse. Il agit par conviction, alors qu’un forcené agit souvent par dépits. »

Major Arnaud, chef d'une unité d'intervention du GIGN Copier

« Depuis six mois, nous intervenons beaucoup sur des forcenés très souvent armés. La gendarmerie intervient sur des zones rurales. On a des gens qui ont hérité d’armement de famille. Des gens qui sont chasseurs, qui sont tireurs sportifs. On est de plus en plus confrontés à des individus surarmés. »

Un homme de l'antenne toulousaine du GIGN lors d'un exercice de tir contre un forcené armé © Radio France - Olivier Lebrun

Traquer les fugitifs de jour comme de nuit

Les hommes du GIGN doivent se préparer à ces interventions contre des forcenés souvent imprévisibles.

Dans ce stand de tir de l’administration pénitentiaire dans la banlieue toulousaine, ils s’avancent avec leur lourd équipement de protection vers des cibles humaines.

Deux gendarmes du GIGN lourdement équipés partent à l'assaut d'un forcené retranché © Radio France - Olivier Lebrun

Ils tirent au fusil mitrailleur en vision nocturne. « Nous sommes sur des missions qui peuvent durer toute la nuit, nous sommes donc obligés de nous entraîner avec des moyens de vision nocturne qui nous permettent d’observer et d’appuyer des tirs de jour comme de nuit » explique le chef d’escadron Emmanuel T qui commande l'antenne toulousaine du GIGN.

L'entrainement des hommes du GIGN , à balles réelles Copier

« La particularité de nos dernières interventions dans les Cévennes et en Dordogne, c’est que ce sont d’anciens militaires qui évoluent dans des zones boisées, parfois vallonnées qu’ils connaissent particulièrement bien. Mais nous avons-nous aussi une formation militaire. Nous mettons en place des manœuvres d’unités de la gendarmerie pour quadriller le terrain, puis nous tentons d’encercler le fugitif, de lui couper toute possibilité de fuite, pour l’interpeller en douceur, et si possible sans faire usage des armes. »

Dernièrement, ses hommes ont essuyé des tirs en Dordogne, et dans le Comminges.

Les hommes du GIGN tirent sur des cibles figurant un forcené © Radio France - Olivier Lebrun

Ne pas se laisser dépasser par la peur

La peur dit il fait partie du job : « _On a tous une forme de peur_, l’idée c’est de ne pas se laisser dépasser par cette peur. Et c’est cela qui fait la différence et qui est un moteur de notre entrainement, c’est d’avoir une peur qui nous conduit, qui nous pousse à donner le meilleur de nous-même, sans se mettre en danger inutilement. »

Mobilisables 24h sur 24 et 7 jours sur 7 en 30 minutes, les 32 gendarmes de l’antenne toulousaine du GIGN interviennent sur tout le quart sud-ouest de la France. Depuis le mois de janvier, ils ont fait face à six forcenés, deux prise d’otage familiale et quatre personnes retranchées.

Toulouse dispose également d'une base du RAID, l'unité d'élite de la police nationale.