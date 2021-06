Les hôpitaux de Strasbourg lèvent le plan blanc, après 8 mois d'épidémie de Covid

L'épidémie se retire doucement. Le coronavirus se fait de plus en plus discret en Alsace, avec un taux d'incidence en baisse constante. La décrue se fait donc sentir aussi à l'hôpital. Pour la première fois depuis huit mois, le plan blanc a même été levé ce lundi aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. Tout un symbole, après des mois de lutte acharnée des personnels contre le virus.

Le plan blanc avait été activé le 26 octobre dernier à Strasbourg. Il a permis le déclenchement d'une cellule de crise pour programmer les renforts en personnel, définir des paliers épidémiques pour les déploiements de lits supplémentaires, et gérer les déprogrammations.

Les professionnels de santé largement mis à contribution

Depuis le mois de septembre 2020, 2.943 patients Covid ont été accueillis au centre hospitalier de Strasbourg, dont 692 en réanimation et 636 dans le service de maladies infectieuses. Les professionnels de santé ont donc été largement mis à contribution, jour et nuit. Ils ont aussi formé plus de 50 infirmières et infirmiers à la réanimation.

Enfin 41.000 injections de vaccins ont été réalisées au sein des HUS pour protéger les soignants, les professionnels libéraux et les personnes à risque. Concrètement, la levée du plan blanc signifie la libération du personnel venu en renfort. Et cela signifie aussi que les soignants vont pouvoir prendre plus sereinement leurs vacances cet été.