Les huîtres de Marennes d'Oléron reines du salon de l'agriculture

Au salon de l'agriculture 8 médailles ont été attribuées aux producteurs d'huîtres de Marennes d'Oléron. Ce produit d'exception se goûte et se déguste à toute heure.

C'est un bar où l’on ne sert que des huîtres. 800 kilos de Marennes d’Oléron vont êtres ouvertes et dégustées pendant le salon, accompagnées de beurre d’Echiré et de quelques gouttes de citron. "Elles sont excellentes !", s'exclame une visiteuse une huître à la main. "Elles sont moins iodées que les autres". "On sent un petit goût de noisette", explique un autre client. C'est à cette saveur unique que l'on reconnaît les Marennes d'Oléron.

Une maturation plus longue

Leur maturation s'accompagne d'une étape supplémentaire à celles produites en Bretagne ou dans le bassin d’Arcachon. "On les plonge un mois dans la claire, c'est un ancien marais salants, l'eau est moins salée qu'en pleine mer", explique Laurent Chiron l'un des 250 ostréiculteurs Marennes d'Oléron.

Quatre qualités de Marennes d'Oléron

Et si l’on parle des Marennes au pluriel, c’est aussi parce qu'il existe quatre qualités différentes. La fine de claire, la spéciale ou encore la pousse. Mais la plus recherchée, c’est la claire verte, reconnaissable à ses branchies colorées par une algue microscopique appelées navicule bleue. "Lorsque l'huître filtre l'eau elle retient la navicule bleue. Alors le jaune des branchies et le bleu de la navicule donnent cette couleur verte", raconte le producteur.

La claire verte facilement reconnaissable avec ses branchies colorées en vert. © Radio France - Mélanie Barbotin

27 communes possèdent l'appellation d'origine contrôlée

Plus rare, car elle dépend de la présence de l'algue, l'huître claire verte est aussi plus chère. Pourtant la couleur ne change rien au goût. "ça n'a pas goût de menthe", rit l'ostréiculteur. Elle est aussi plus jolie donc très recherchée pour égayer les plateaux de fruits de mer. Label rouge, seulement 27 communes charentaises peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée, Marennes d'Oléron.