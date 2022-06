Les images impressionnantes de l'orage de grêle en Béarn et en Bigorre

La soirée de ce lundi a été marquée par un violent orage de grêle. Ces intempéries ont frappé le Béarn et la Bigorre, et sur certaines photos, les dégâts causés par les grêlons sont très importants.

Un orage très important s'est abattu sur une partie du Béarn et de la Bigorre ce lundi soir. Les dégâts causés par les chutes de grêle sont parfois impressionnants. Toitures endommagées, tôle transpercée, pare-brise éclaté, etc. Plusieurs communes sont touchées : Ogeu-Les-Bains, Pardies, Pietat, Soumoulou, Lourenties, Gan, Nousty, Assat, Bosdarros, mais aussi Vic-en-Bigorre.

Des grêlons comme des balles de tennis

Dégâts dans les jardins, les potagers, les véhicules et sur les habitations

A Ponson-Debat-Pouts, une toiture percée par les grêlons

Sabine vit à Baliros et confie ce lundi soir : "On essaie de boucher les trous et d'éponger. Il y encore des gros tas de grêlons dehors, au moins 4cm de diamètre." Chez cette Béarnaise, les dégâts sont multiples : véranda, vélux, pare-brise, carrosserie de la voiture, le mobilier de jardin et le jardin où poussaient tranquillement les tomates ces dernières semaines.

Des grêlons tombés à Artigueloutan

Des dizaines d'interventions pour les pompiers dans les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées

Les pompiers des Hautes-Pyrénées ont également été alertés pour des "violents orages de grêle sur les communes de Vic-en-Bigorre, Saint-Lézer, Montaner et Séron". Les secours évoquent d'importants dégâts sur les habitations. De nombreux moyens ont été engagés.