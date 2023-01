Les incendiaires présumés de la halle Brusson ont 14 et 15 ans

Les quatre incendiaires présumés de la Halle Brusson à Villemur-sur-Tarn ont 14 et 15 ans. Les quatre ados, deux filles et deux garçons ont fait quelques heures de garde à vue et sont sortis libres ce jeudi 5 janvier.

Ils ont mis le feu à des papiers

En jouant à "mettre le feu à des papiers" comme l'explique le parquet de Toulouse, ils ont déclenché lundi après-midi un immense incendie qui a ravagé une partie de cette ancienne usine de fabrication de pâtes et de biscottes devenue site patrimonial et destinée à être réhabilitée par un promoteur immobilier.

Ces quatre adolescents qui habitent les environs de Villemur ont donné aux enquêteurs des versions qui se contredisent. Ils seront de nouveau placés en garde à vue une fois que les enquêteurs auront déterminé précisément le rôle de chacun dans ce sinistre.

Dégâts matériels et évacuation

En plus d'avoir causé la destruction de plusieurs centaines de mètres carrés de bâtiment, "une partie des planchers a brûlé, la toiture s'est effondrée, le feu a duré un peu plus de deux heures, mais les murs en briques ont tenu" expliquait Dominique Laplace du groupe Essor, le sinistre a entraîné l'évacuation de 33 personnes résidentes d'un foyer voisin.