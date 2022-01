Incendies criminels autour de Rosporden : un pyromane présumé interpellé

C'est peut-être enfin la fin du stress dans le pays de Rosporden, dans le Finistère. Depuis 2018, entre vingt et trente feux de hangars agricoles d'origine criminelle ont été recensés. Les gendarmes ont interpellé un pyromane présumé, en flagrant délit. Il a été présenté ce dimanche soir à un juge.

Les gendarmes surveillaient et suivaient cet homme depuis quelque temps, avec quelques soupçons. Vendredi soir, peu avant 22h, ils l'ont pris en flagrant délit alors qu'il mettait le feu à une poubelle dans la campagne. Ils enquêtaient sur une série d'affaires d'incendies volontaires. Entre vingt et trente feux de bâtiments agricoles ont été recensés depuis 2018. " Le chiffre ne peut pas être plus précis, car dans certains cas", indique la lieutenante André," il reste un doute une fois écarté les hypothèses de foudre ou d'électricité."

L'homme a reconnu certains faits

Outre l'incendie de poubelle du vendredi 31 décembre, l'homme interpellé a reconnu certains faits. Il a été présenté ce dimanche 2 janvier à un juge d'instruction à Quimper et placé sous contrôle judiciaire. L'enquête se poursuit.