Les incendies se multiplient en Creuse

À cause de la sécheresse et de la canicule, la nature est prête à s'embraser à la moindre étincelle dans la Creuse... Ce jeudi, dernière journée de la vague de chaleur, n'a pas fait exception.

Creuse, France

Plusieurs incendies se sont déclenchés pendant ces dernières heures de canicule, jeudi 25 juillet, en Creuse.

Les pompiers sont intervenus dans un champs moissonné à La Chomette, sur la commune de Mainsat. Environ deux hectares sont partis en fumée, dont 5 000 mètres carré de blé fraîchement coupé.

Un peu plus tard dans la journée, vers 18h30, un feu de fourré s'est déclenché à Gentioux, sur une parcelle. Deux hectares d'herbe sèche, 1,5 hectare de broussailles et 5 000 mètres carrés de résineux sont totalement détruits. Tôt, ce vendredi matin, les sapeurs-pompiers étaient toujours mobilisés, le vent a soufflé sur les braises dans la nuit et a rallumé le feu. Des pompiers des casernes de Faux-la-Montagne, Aubusson, Peyrelevade, Royère-de-Vassivière, Vallière, Bourganeuf, Felletin et Guéret sont intervenus. Trois pompiers de Faux-la-Montagnes étaient encore dans un véhicule, en surveillance, vers 6h ce matin.

En début de soirée, peu après 21h, à Auzances, un incendie a débuté dans un hangar de stockage et d'expédition de briques de lait. C'est la machine qui permet de filmer les palettes qui a pris feu. Quarante pompiers des casernes d'Aubusson, d'Auzances, Chambon-sur-Voueize, Crocq, Dontreix, Éveaux-les-Bains, Guéret, Mérinchal et de l'Etat major ont été mobilisés. Le feu est resté circonscrit à l'intérieur du bâtiment. Quatre personnels du hangar ont été légèrement incommodés par les fumées. Les pompiers sont restés mobilisés jusqu'à 1h30 du matin.

Les pompiers appellent à la prudence, la moindre étincelle peut déclencher un feu. Ils attendent surtout de la pluie, pour atténuer les effets de la sécheresse.