Les incidents du match Bastia-Lyon devant la justice

Seize personnes comparaissent devant le tribunal correctionnel de Bastia. Elles sont soupçonnées d’avoir pris part aux incidents survenus lors de la rencontre SC Bastia – OL, le 16 avril à Furiani.

Enième affaire impliquant des supporters devant la justice. Seize personnes sont jugées par le tribunal correctionnel de Bastia. Elles sont suspectées d’avoir pris part aux incidents qui ont émaillé la rencontre SCB – OL, le 16 avril à Furiani, incidents survenus lors de l’échauffement et à la mi-temps de ce match qui n’aura pas été au bout.

Seize personnes, âgées de 20 à 43 ans doivent répondre de leurs actes devant la justice. Le 16 avril, une trentaine de supporters de la tribune Est avait envahi le terrain. Si, pour certains, la justice ne retient « que » des faits d’envahissement, pour d’autres en revanche, les accusations sont plus sérieuses puisqu’elles sont suspectées d’avoir porté des coups à des joueurs lyonnais.

Les images vidéo décortiquées

La première journée d'audience a été très longue. Après l'examen des personnalités des seize prévenus, le tribunal est revenu, minutieusement, sur les faits, cherchant à clarifier les raisons de ces débordements et autres violences.

Les images vidéo de la rencontre ont été au cœur de l’audience. Le tribunal correctionnel a procédé à des heures et des heures de visionnage pour comprendre les raisons de ces dérapages. L'un des prévenus avouera avoir été le premier à franchir la barrière. « J'ai reçu un ballon sur la tête. C’était, pour moi, une provocation de la part des joueurs lyonnais lors de l’échauffement ». Cette réaction impulsive entraînera par la suite le mouvement de foule. « On a suivi, sans penser aux conséquences pour le club » confiera plus tard l'un des cadres du groupe de supporters « Bastia 1905 ».

Les versions différentes d’Anthony …

L'un des temps forts de cette journée aura été le témoignage du gardien de l'Olympique Lyonnais, Anthony Lopes, entendu à la demande d'Anthony Agostini, le directeur de la sécurité du Sporting Club de Bastia. Le joueur a évoqué des insultes et des attaques physiques à son encontre au moment de regagner les vestiaires à la fin de la première mi-temps. « Il m'a pris le bras, me l'a collé contre le ventre tout en essayant de me pincer. Je l’ai poussé pour l'éloigner de moi, il m’a giflé » a indiqué au tribunal le portier rhodanien. Des accusations contestées par Anthony Agostini qui a, par ailleurs, porté plainte pour dénonciation calomnieuse. « Ce témoignage est important puisqu’Anthony Lopes a reconnu avoir insulté Anthony Agostini. Les vidéos montrent qu’il l’a bousculé » indique Me Jean André Albertini, l’avocat du directeur de la sécurité du SCB.

Me Jean-André Albertini, l'avocat d'Anthony Agostini, le directeur de la sécurité du SCB Copier

Les débats se poursuivent aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Bastia