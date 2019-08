Les indemnisations aux agriculteurs pour les dégâts causés par les sangliers en augmentation dans le Vaucluse

Si le phénomène des sangliers qui envahissent au printemps ou l’été les cultures n’est pas nouveau, le phénomène de la sécheresse amplifie l’incursion des animaux. Aux fruits, aux vignes ou aux cultures maraichères qu’ils viennent piller s’ajoute l’attrait des systèmes d’irrigation. Depuis quelques étés pas un réseau de tuyaux de goutte-à-goutte qui n’ait échappé autour du Ventoux, dans le Luberon ou même dans le massifs d’Uchaux aux mâchoires de quelques sangliers avides de se désaltérer.

Mais les dégâts aux récoltes qui s’amplifient restent la principale préoccupation des exploitants agricoles. A Bonnieux dans le Luberon, Thierry Ravoire, n’a jamais vu autant de sangliers au milieu de ses cerisiers et de ses vignes. Cette année il a fait pour la première fois une déclaration de dégâts auprès de la Fédération des chasseurs du Vaucluse.

« On sait très bien qu’on habite dans un milieu naturel, sauvage et on a toujours toléré des dégâts de sangliers. Petits dégâts c’est pas grave , mais là c’est plus ça. Les experts venus constater m’ont mis 1500 kilos de perte de cerises à 3 euros le kilos. Je veux surtout plus jamais les revoir, je veux que les choses redeviennent comme avant. Je ne veux dormir la nuit , plus me lever et aller tirer des coups de carabine. «

Chez Didier Lombard, toujours à Bonnieux , pépiniériste producteur de lavande, la réparation des clôtures électriques malmenés par les sangliers est devenu un sport quotidien cet été : « Ils viennent aussi dans mes vignes et en même temps qu’ils prennent l’eau , il prennent mes raisins , ils prennent les tomates. J’ajoute que les chevreuils viennent aussi ravager les cultures. Pour la lavande, les sangliers viennent me relever les plants à chaque fois sur une dizaine de mètres, ça devient problématique »

Le fédération départementale des chasseurs assume financièrement mais intensifie également ses battues préventives avant l’ouverture officielle de la chasse

Chaque année les efforts de la fédération départementale des chasseurs de Vaucluse font qu'elle consacre un budget assez conséquent tant à indemniser les agriculteurs qu’à installer à ses frais des protections électriques en bordure des zones cultivées. Depuis quatre ans le budget consacré aux indemnisations sur dossiers des agriculteurs est en augmentations comme l’atteste les chiffres communiqués par la Chambre d’Agriculture de Vaucluse :

- 2015/2016 : plus de 128 000 €

- 2016/ 2017 : année exceptionnelle plus de 309 000 €

- 2017/2018 : plus de 206 000 €

- 2018/ 2019 : …. On peut s’attendre à une nouvelle année assez exceptionnelle

Depuis le 15 août les battues préventives aux sangliers ont recommencés. Lors de la dernière campagne plus de 10 700 bêtes ont été abattus entre 2017 et 2018. Un chiffre qui était monté à 13 000 lors de l’année exceptionnelle de 2016-17.

Beaucoup d’agriculteurs disent apercevoir plus de petits, plus de marcassins avec leur mère qu’autrefois. Du côté de la Fédération on explique qu’il n’est guère possible d'évaluer précisément le nombre de sangliers qui vivent dans le Vaucluse. Une certitude leur population dans le département ne cesse de croitre d'année en année à cause notamment des chênes qui prennent de l’âge et produisent de plus en plus de glands, leur nourriture de prédilection. De plus la sécheresse les pousse à descendre des massifs pour visiter les terres cultivées. Ces animaux semblent aussi moins craintifs autour des zones urbanisées. Un phénomène qui a entrainé par exemple l'autorisation du recours à l’arc pour les chasser plutôt qu’au fusil à proximité d’habitations.

De plus ne voit-on pas désormais chaque été sur un mode « plus sympathique » des mères, des laies, venir sur les plages de nos littoraux méditerranéens se rafraichir accompagnées de leurs petits.